Thune descarta uso de fuerza militar en Groenlandia en medio de creciente debate geopolítico

En medio de un creciente debate en Washington sobre el futuro estratégico del Ártico, el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, John Thune, rechazó este martes cualquier escenario que implique el uso de la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia, territorio clave por sus recursos naturales y su ubicación geopolítica.

Las declaraciones del senador republicano buscan enfriar la controversia generada tras recientes comentarios de un alto asesor de la Casa Blanca, que reavivaron especulaciones sobre una posible anexión estadounidense de la isla, administrada por Dinamarca.

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, John Thune (R-Dakota del Sur), descartó este martes cualquier posibilidad de que Washington recurra a una acción militar para tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca y considerado estratégico por sus recursos minerales y su ubicación en el Ártico.

Polémica por Groenlandia

Las declaraciones de Thune se producen luego de que Stephen Miller, principal asesor de la Casa Blanca, afirmara que Groenlandia “debería pertenecer legítimamente a Estados Unidos”, generando preocupación y debate político tanto dentro como fuera del país.



“No veo la acción militar como una opción”

Thune fue enfático al rechazar cualquier escenario de intervención armada en Groenlandia, incluso tras la reciente operación estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

“No veo la acción militar como una opción allí. No es algo que nadie esté contemplando seriamente”, aseguró el senador republicano, restando peso a las declaraciones del asesor presidencial.

Experiencia directa con Dinamarca y Groenlandia

El líder republicano recordó que el año pasado encabezó una delegación del Congreso estadounidense a Dinamarca, donde sostuvo reuniones con autoridades en Copenhague y abordó directamente el tema de Groenlandia.

Según explicó, los líderes daneses son plenamente conscientes del interés estratégico que despierta la isla, tanto para Estados Unidos como para otras potencias con presencia creciente en el Ártico.

Apertura a acuerdos económicos y estratégicos

Aunque rechazó una toma militar, Thune dejó abierta la puerta a acuerdos diplomáticos y comerciales entre la administración estadounidense, Dinamarca y las autoridades groenlandesas.



El senador señaló que ampliar la presencia empresarial y estratégica de EE. UU. en Groenlandia podría beneficiar a todas las partes, especialmente en temas relacionados con seguridad nacional, minerales críticos y estabilidad en el Ártico.

Las declaraciones de Stephen Miller

Las palabras de Thune contrastan con lo dicho recientemente por Stephen Miller, quien afirmó que Groenlandia debería integrarse a Estados Unidos y sugirió que ningún país desafiaría militarmente a Washington en caso de una ocupación.



Miller sostuvo que no sería necesario hablar de una operación militar, argumentando que nadie se opondría al poderío estadounidense en la región.

Lindsey Graham también descarta una intervención armada

El senador Lindsey Graham (R-Carolina del Sur), aliado cercano del presidente Donald Trump, también se distanció de cualquier opción bélica y marcó diferencias claras entre el caso de Venezuela y el de Groenlandia.



Graham coincidió en que Estados Unidos debe reforzar su presencia en Groenlandia para contrarrestar la influencia de Rusia y China en el Ártico, pero subrayó que esto debe hacerse mediante inversión, cooperación y acuerdos legales, no por la fuerza.

Groenlandia y el tablero geopolítico del Ártico

El renovado debate sobre Groenlandia refleja la creciente importancia estratégica del Ártico, una región clave por sus rutas marítimas, recursos naturales y valor militar. Sin embargo, las declaraciones de los principales líderes del Congreso sugieren que Washington no contempla una anexión militar, apostando en cambio por la diplomacia y la cooperación con sus aliados.

