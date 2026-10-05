Tesla actualiza el Model 3 con más potencia y una nueva pantalla

Tesla decidió darle una pequeña vuelta de tuerca al Model 3 sin convertir la actualización en una renovación completa.

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Los cambios llegan a las unidades nuevas disponibles en Estados Unidos, Puerto Rico y México, con novedades que afectan tanto la experiencia a bordo como el desempeño de algunas versiones.

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La principal modificación para toda la gama está en el interior. El sedán eléctrico abandona la pantalla central de 15,4 pulgadas para recibir una nueva unidad de 16 pulgadas, que además ofrece una mayor densidad de píxeles y, por tanto, una imagen más definida.

Más potencia para la versión Performance

El Model 3 Performance es el que recibe los ajustes más interesantes para quienes buscan prestaciones. Tesla eleva su potencia máxima hasta 528 caballos de fuerza, frente a los cerca de 510 caballos de la configuración anterior.

A pesar de ese incremento, la aceleración oficial se mantiene en 2,9 segundos para pasar de 0 a 60 mph. La autonomía, en cambio, sí mejora, pues pasa de unas 309 millas a 316 millas.

El cambio se completa con un revestimiento negro para el techo del habitáculo, una modificación estética que busca darle al interior una apariencia más deportiva.

Every Model 3 in the US, Puerto Rico & Mexico now comes with a larger 16" center touchscreen



Additional highlights



? Black headliner for Model 3 Performance, also more range (316 miles, up from 309) & improved peak power at 528hp



? Model 3 Premium AWD accelerates even quicker? pic.twitter.com/dIdflr8F33 — Tesla North America (@tesla_na) October 2, 2026

El Premium AWD ahora acelera más rápido

La versión Premium AWD también recibe una mejora enfocada en el rendimiento. Su tiempo de 0 a 60 mph baja de 4,2 a 3,8 segundos, una diferencia de cuatro décimas que puede sentirse especialmente al arrancar desde parado.

Tesla no anuncia un aumento de potencia para esta variante, por lo que el cambio está relacionado con la respuesta del sistema y la gestión electrónica.

Tanto la potencia como la autonomía se mantienen sin modificaciones frente a la configuración anterior.

El Tesla Model 3. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Los precios no cambian

Pese a las novedades, Tesla mantiene las tarifas de sus diferentes versiones del Model 3.

El modelo de tracción trasera parte de aproximadamente $38,630 dólares, mientras que el Premium AWD tiene un precio cercano a $49,130 dólares. En el caso del Model 3 Performance, la cifra inicial ronda los $56,630 dólares.

La actualización busca sumar argumentos sin modificar el posicionamiento económico del sedán eléctrico. La pantalla más grande llega a toda la familia, mientras que las mejoras de desempeño quedan concentradas en las versiones más potentes.

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