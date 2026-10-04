Para pensarlo: el seguro de un BMW puede costar miles de dólares al año

Comprar un BMW puede parecer el gasto más importante de la operación, pero la cuenta continúa después de sacar el auto del concesionario.

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Seguro, mantenimiento, reparaciones y cobertura elegida pueden hacer que el costo anual cambie bastante entre un modelo y otro.

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Las estimaciones citadas para la marca sitúan algunas pólizas alrededor de $2,300 a $3,100 dólares al año, aunque esa cifra no sirve como tarifa universal. El perfil del conductor, la ubicación, el historial de manejo, el modelo y el nivel de protección contratado tienen mucho peso.

El modelo puede cambiar completamente la factura

No cuesta lo mismo asegurar un BMW convencional que uno de altas prestaciones. Un M5, por ejemplo, puede acercarse a $4,500 dólares anuales en determinadas estimaciones, mientras que un 3 Series puede rondar los $2,200 dólares.

El precio del vehículo también importa, pero no es el único elemento. Las piezas, la tecnología incorporada y la complejidad de las reparaciones pueden aumentar el riesgo financiero que calcula una aseguradora.

Por esa misma razón, los costos de mantenimiento también pueden ser elevados. Las proyecciones citadas para un BMW X3 estiman unos $19,051 dólares durante diez años, frente a cerca de $9,730 dólares para un Ford Explorer.

La cobertura también pesa

Optar por una póliza básica puede reducir el pago mensual, pero deja al propietario con una protección más limitada. Para un vehículo de este precio, muchos conductores recurren a coberturas que incluyen daños propios, accidentes, robo y otros eventos.

El seguro GAP puede ser otra consideración cuando el automóvil todavía tiene financiación. Esta cobertura puede costar entre $300 y $700 dólares al año y está diseñada para cubrir la diferencia entre lo que vale el vehículo y lo que todavía se debe en determinadas situaciones de pérdida total.

Por eso, mirar únicamente la prima mensual puede llevar a una conclusión incompleta. Un seguro barato puede tener deducibles más altos o menos protección.

Comparar cotizaciones puede marcar la diferencia

Una de las formas más sencillas de intentar reducir el gasto es solicitar varias cotizaciones antes de contratar. Las diferencias pueden ser importantes incluso cuando se trata exactamente del mismo automóvil.

Las estimaciones mencionadas en el texto original sitúan una póliza promedio para BMW en unos $408 dólares mensuales con Allstate y alrededor de $200 dólares con GEICO. Estas cantidades deben tomarse como referencias, no como precios garantizados, porque las aseguradoras calculan cada póliza de manera individual.

También puede ayudar aumentar el deducible, combinar diferentes seguros con la misma compañía o utilizar programas telemáticos que premian determinados hábitos de conducción. Algunos programas pueden ofrecer descuentos de hasta 40%.

El costo real aparece después de comprarlo

Antes de elegir un BMW, conviene sumar todos los gastos que acompañarán al vehículo y no quedarse únicamente con el precio de compra.

Un modelo usado, una versión menos potente o una alternativa con menores costos de reparación pueden producir una diferencia considerable a largo plazo.

Eso no significa que todos los BMW tengan seguros prohibitivos. El punto está en calcular la póliza específica antes de cerrar la compra. Pedir cotizaciones para el modelo exacto, revisar el deducible y comparar diferentes compañías puede evitar que el seguro se convierta en una sorpresa después de adquirir el automóvil.

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