El Acura MDX Type S se despide temporalmente en 2026

El Acura MDX seguirá adelante, pero su versión más potente hará una pausa. La marca confirmó que el MDX Type S dejará de producirse al terminar el año modelo 2026 y, por ahora, no existe una fecha definida para su regreso.

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La decisión pone en espera a uno de los productos más deportivos de Acura y deja al V6 turbo de 3.0 litros fuera de la gama para 2027.

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La incertidumbre alrededor de las futuras normas de emisiones en Estados Unidos aparece como uno de los factores que complican la continuidad de este conjunto mecánico.

El V6 turbo queda en pausa

El MDX Type S 2026 utiliza un V6 turboalimentado de 3.0 litros que desarrolla 355 caballos de fuerza y 354 libras-pie de torque. El motor trabaja junto con una transmisión automática de 10 velocidades y el sistema de tracción integral SH-AWD.

La versión también suma suspensión neumática adaptativa, frenos delanteros Brembo de cuatro pistones y ruedas de 21 pulgadas.

Son elementos que desaparecerán de la oferta Type S cuando termine la producción del modelo 2026, aunque algunas características podrían trasladarse a otras versiones.

Los cambios regulatorios complican el panorama

La situación está relacionada con las normas de emisiones Tier 4 de la EPA, cuya implementación estaba prevista para los vehículos correspondientes al año modelo 2027. La agencia propuso en mayo de 2026 retrasar ese calendario hasta 2029, lo que mantiene abierto el escenario regulatorio.

2025 Acura MDX Type S. Crédito: Acura. Crédito: Cortesía

Para Acura, mantener un motor exclusivo de bajo volumen mientras se define qué requisitos tendrá que cumplir en los próximos años supone un escenario complicado. Por eso, el fabricante optó por detener la producción del Type S en lugar de comprometer una nueva versión para 2027.

Eso sí, los concesionarios todavía tendrán unidades disponibles. Acura espera contar con inventario suficiente para mantener el MDX Type S a la venta durante los primeros meses de 2027.

Acura llevará parte del Type S a otros MDX

La compañía no quiere perder por completo la identidad deportiva que aporta esta versión. Andrew Quillin, portavoz de Acura, explicó: “Tenemos previsto incorporar muchas de las características y el diseño exclusivo de la versión Type S al resto de versiones de la gama MDX”.

La idea es trasladar parte del equipamiento y diseño del Type S a otras variantes del SUV. Sin embargo, eso no significa que esos modelos vayan a recibir automáticamente el V6 turbo de 355 caballos.

Por ahora, el MDX Type S queda en pausa y Acura mantiene abierta la puerta para retomarlo cuando exista mayor claridad sobre las regulaciones. La gama 2027 será la que muestre hasta dónde llegará ese cambio.

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