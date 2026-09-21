Chevrolet Silverado y GMC Sierra recuperan los grandes V8 de GM

El V8 todavía tiene bastante camino por recorrer en las grandes pickups de General Motors.

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La compañía prepara dos nuevos motores Small Block de sexta generación que debutarán en las Chevrolet Silverado 1500 y GMC Sierra 1500 modelo 2027, con una combinación de mayor cilindrada, potencia y capacidad de trabajo.

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Los nuevos propulsores son el L76 de 5.7 litros y el L78 de 6.6 litros. Ambos utilizan aspiración natural y estarán acompañados por una transmisión automática de 10 velocidades. Su llegada está prevista para finales de 2026 en Estados Unidos.

Dos V8 que recuperan nombres históricos

GM vuelve a utilizar las denominaciones L76 y L78 para estos motores, pero la evolución tecnológica es completamente actual. El 5.7 litros desarrolla 402 caballos de fuerza y 428 libras-pie de torque, mientras que el 6.6 litros alcanza 481 caballos y 501 libras-pie.

El L76 podrá equipar a la Silverado 1500 y alcanzar hasta 13,700 libras de capacidad de remolque. En ambos casos, el aumento de cilindrada se consiguió principalmente mediante una carrera de pistón 6 milímetros mayor.

La familia Small Block, además, tiene un peso importante dentro de GM. La compañía asegura que ha fabricado más de 100 millones de estos motores desde 1955.

El 6.6 litros es el más potente

El L78 es el encargado de llevar las cifras más arriba. GM lo presenta como el V8 atmosférico más potente de su clase, gracias a sus 481 caballos de fuerza y 501 libras-pie de torque.

Para conseguirlo, los ingenieros trabajaron sobre varios elementos, entre ellos la relación de compresión, el cuerpo de aceleración y los colectores de admisión. También se incorporó un sistema de lubricación con bomba de aceite de caudal variable, además de mejoras en la refrigeración y en los puntos de alimentación de aceite.

La intención es que estos cambios no solo se traduzcan en más fuerza, sino también en un funcionamiento más consistente cuando las pickups sean sometidas a trabajos exigentes.

GMC Sierra 1500 2022. Crédito: GMC. Crédito: Cortesía

Silverado y Sierra tendrán cuatro opciones

Los nuevos V8 formarán parte de una gama de cuatro motores para las Silverado 1500 y Sierra 1500 2027. También estarán disponibles el TurboMax actualizado y el Duramax 3.0 turbodiésel.

El TurboMax gana 40 caballos de fuerza y 25 libras-pie de torque, además de recibir modificaciones en el turbocompresor, la inyección, la gestión térmica y los pistones.

Por su parte, el Duramax entregará 305 caballos y 495 libras-pie de torque. GM asegura que, combinado con el nuevo tanque de combustible de 34 galones, puede superar las 900 millas de autonomía en carretera.

Los nuevos modelos llegarán a los concesionarios estadounidenses hacia finales de 2026 como vehículos modelo 2027. GM adelantó que próximamente dará a conocer más detalles de las Silverado y Sierra renovadas.

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