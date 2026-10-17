Portugal sigue considerando a Cristiano Ronaldo “una pieza fundamental”

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) mantiene a Cristiano Ronaldo entre sus figuras centrales de cara a los próximos compromisos de la selección nacional, pese a las diferencias que han surgido entre el delantero y el seleccionador, Jorge Jesus. El presidente del organismo, Pedro Proença, defendió el valor deportivo del capitán y manifestó su confianza en que el conflicto pueda resolverse para abrir la puerta a su regreso.

La situación del atacante de 41 años continúa sin aclararse después de su salida de la última concentración del combinado portugués. El episodio dio lugar a un procedimiento disciplinario y dejó pendiente la definición de su futuro inmediato con el equipo nacional.

Proença se refirió al tema este viernes en Funchal, Madeira, durante un acto institucional en el que participaron la federación, el Ayuntamiento y la Asociación de Fútbol de Madeira. Ante los periodistas, el dirigente insistió en la relevancia del futbolista para los planes deportivos de Portugal.

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, reafirmou o desejo de voltar a contar com Cristiano Ronaldo na Seleção. ??



«Aquilo que queremos todos é ganhar a Liga das Nações e o nosso capitão Cristiano Ronaldo é uma das peças fundamentais». pic.twitter.com/qDqQD8o1QC — A BOLA (@abolapt) October 17, 2026

“Nuestro capitán Cristiano Ronaldo es una de las piezas fundamentales”, afirmó el presidente de la FPF.

Sus palabras reflejan la postura de la federación respecto a un jugador cuya experiencia y liderazgo han sido señalados como elementos importantes para las aspiraciones de la selección. Proença también expresó su disposición a favorecer un acercamiento entre Ronaldo, el cuerpo técnico y las autoridades federativas.

El diálogo, pendiente tras el conflicto con Jorge Jesus

El regreso de Cristiano Ronaldo dependerá de cómo avance la situación entre el capitán y el seleccionador. Las discrepancias entre ambos precedieron la salida del delantero de la concentración portuguesa en Copenhague, a finales de septiembre, un episodio que derivó en la apertura de un expediente disciplinario.

La resolución de ese procedimiento será uno de los elementos que permitirán esclarecer si el atacante vuelve a estar disponible para los siguientes encuentros internacionales. Por ahora, la federación ha expresado su confianza en que las diferencias puedan solucionarse sin prolongar la incertidumbre alrededor del equipo.

Proença considera que Ronaldo reúne las condiciones para reincorporarse a la selección y ha defendido la necesidad de recuperar un clima de tranquilidad. Su planteamiento pasa por restablecer el diálogo entre el futbolista y el cuerpo técnico, con la participación de la propia federación en la búsqueda de una salida al conflicto.

El presidente del organismo también ha reiterado su interés en preservar la unidad del grupo. En ese contexto, la continuidad del capitán constituye un asunto relevante para la planificación deportiva de Portugal, aunque todavía no existe una resolución definitiva sobre su regreso.

La experiencia de Ronaldo y su condición de máximo goleador histórico de la selección forman parte de los argumentos que sostienen la postura expresada por Proença. El dirigente ha insistido en que el delantero sigue siendo importante para los objetivos del combinado nacional, incluso en medio de las diferencias que deben resolverse.

La atención queda puesta ahora en la evolución del expediente disciplinario y en la posibilidad de un entendimiento entre el jugador y Jorge Jesus.

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