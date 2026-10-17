El Barcelona y Lamine Yamal golean a un aguerrido Betis que se quejó del arbitraje

El Barcelona mantuvo su paso perfecto en la Liga española este sábado tras imponerse 2-5 al Betis en el estadio de La Cartuja, en un encuentro marcado por el talento de Lamine Yamal, la expulsión de Facundo Bernal y las fuertes críticas del técnico local, Manuel Pellegrini, contra el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea.

El conjunto azulgrana sumó su novena victoria en nueve jornadas, aunque el resultado final no reflejó por completo la resistencia que ofreció el equipo verdiblanco durante buena parte del encuentro. La expulsión del mediocampista uruguayo Bernal, en el minuto 55, alteró el desarrollo de un partido que hasta entonces se mantenía abierto y con oportunidades para ambos equipos.

Facundo Bernal was shown a red card for headbutting Lamine Yamal who was also shown a yellow card. pic.twitter.com/Lzq9mJbXYO — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2026

La primera gran aparición de Lamine Yamal llegó cuando el Barcelona todavía intentaba asentarse sobre el terreno de juego. El joven atacante encontró espacio por el sector interior izquierdo, superó a Fran García con varios movimientos y conectó un zurdazo con efecto que terminó en la escuadra de la portería defendida por Valles.

THAT IS ABSOLUTELY OUTRAGEOUS FROM LAMINE YAMAL ? pic.twitter.com/vJb1FyQoEa — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2026

La ventaja visitante no impidió que el Betis reaccionara. Después de que Adeyemi estuviera cerca de ampliar la diferencia, los locales aprovecharon un saque de esquina para encontrar el empate. Fornals puso un centro preciso en una segunda jugada y Valentín Gómez remató de cabeza para establecer el 1-1.

Ambos equipos tuvieron opciones de ponerse por delante antes del descanso. Adeyemi se encontró con la intervención de Valles, mientras que Bellerín no logró superar a Joan García en una ocasión clara. Finalmente, Rodri adelantó al Barcelona al cabecear un córner ejecutado por Fermín.

La expulsión de Bernal y las protestas de Pellegrini

El Betis llegó a celebrar otro empate justo antes del descanso. Lo Celso conectó una volea desde el borde del área y colocó el balón en el ángulo, pero el árbitro anuló el tanto después de revisar la jugada con el VAR por una mano previa de Cucho Hernández. La decisión provocó el descontento del conjunto local.

Lo Celso's incredible goal vs. Barcelona was ruled out by VAR for a handball in the buildup. pic.twitter.com/pHcsSV3zzT — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2026

La segunda parte comenzó con ocasiones en las dos áreas. Valles evitó un gol de Fermín, Cucho Hernández tuvo una oportunidad frente a Joan García y Gabriel Jesús vio cómo le anulaban un tanto. Poco después, el delantero brasileño del Barcelona sí consiguió marcar: aprovechó un pase de Lamine Yamal para empujar el balón a la red y colocar el 1-3.

Lamine Yamal with the assist to Gabriel Jesus ?? pic.twitter.com/id30DmVFMF — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2026

El Betis no se rindió. Lo Celso filtró un pase para Abde, quien superó por bajo al guardameta azulgrana y devolvió la esperanza a los locales. Sin embargo, la celebración del gol derivó en un enfrentamiento entre varios futbolistas que terminó con Lamine Yamal en el suelo, después de recibir un leve cabezazo de Bernal.

El árbitro amonestó al internacional español por una provocación previa y expulsó con roja directa al mediocampista uruguayo por agresión. Con el Betis en inferioridad numérica y más de media hora por jugar, el escenario se complicó para los dirigidos por Pellegrini.

El Barcelona aprovechó su superioridad para controlar la posesión y sentenciar el encuentro en los minutos finales. Dos errores de Valles, uno al salir de su portería y otro al entregar un pase por el centro que fue interceptado, facilitaron los goles de Eric García y Dani Olmo, que dejaron el marcador definitivo en 2-5.

Tras el partido, Pellegrini expresó su frustración por las decisiones arbitrales y aseguró que el resultado no representaba lo sucedido durante el encuentro.

“Nos dejaron en inferioridad, anuló un gol de forma absurda porque la infracción sería a 30 metros de la jugada y no tiene ninguna incidencia en el gol. En el tercero, le ponen la bota a un jugador nuestro la altura de la cabeza. La expulsión es un provocación de Lamine Yamal. Sacó amarilla a uno y echó al otro”, afirmó el entrenador chileno.

El técnico también cuestionó la anulación del tanto de Lo Celso. Según explicó, Cucho Hernández intentó controlar el balón con el pecho, pero recibió un contacto de un defensor del Barcelona que provocó que la pelota le golpeara en la mano. Para Pellegrini, ese tipo de decisiones perjudicó el espectáculo ante los 70.000 espectadores presentes.

El entrenador reconoció que el encuentro tuvo numerosas interrupciones y faltas, una situación que, a su juicio, pudo influir en el desempeño arbitral. No obstante, destacó la actuación de Ceballos y Lo Celso, quienes disputaron su primer partido como titulares de la temporada y fueron elegidos para favorecer la posesión del Betis.

Pellegrini valoró que su equipo hubiera competido de igual a igual contra el Barcelona mientras ambos conjuntos contaban con once jugadores. A su entender, la expulsión de Bernal fue el factor que desequilibró el partido y permitió al líder de la Liga aprovechar los espacios para ampliar la diferencia.

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