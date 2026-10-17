Obed Vargas de nuevo quedó en el olvido de Simeone en la victoria del Atlético de Madrid

La paciencia de Obed Vargas en el balompié de España se encuentra al borde del colapso total tras consumarse un nuevo desaire por parte del cuerpo técnico colchonero. Ni la sensible baja por lesión del capitán Koke ni la urgente necesidad de rotar el mediocampo del Atlético de Madrid hicieron que el director técnico argentino Diego Pablo Simeone le otorgara la oportunidad al juvenil mexicano.

El talentoso centrocampista azteca arrastra un alarmante exilio deportivo que ya encendió todos los focos rojos en la secretaría técnica de la Selección Mexicana de cara a las próximas eliminatorias de la Concacaf y donde se duda de su presencia por la inactividad en el cuadro colchonero.

Álex Baena, en DAZN, y el significado de su abrazo con el Cholo en el gol de la victoria Atleti ??#LALIGAenDAZN ? pic.twitter.com/r6rJ4JW3RJ — DAZN España (@DAZN_ES) October 17, 2026

Con este nuevo compromiso liguero guardado de forma permanente en los banquillos, el mundialista tricolor alcanzó la preocupante cifra de 235 minutos consecutivos sin registrar actividad oficial con la indumentaria de la capital.

Toda esta amarga pesadilla individual para el canterano nacional se desarrolló en el marco de la valiosa victoria a domicilio de 1-0 cosechada por la escuadra madrileña sobre la grama del Estadio Cornellà-El Prat frente al Espanyol de Barcelona.

El solitario gol en patio ajeno le permitió al cuadro rojiblanco escalar posiciones de forma inmediata en las pizarras estadísticas de LaLiga para mantenerse al acecho de los primeros puestos.

El importante triunfo en territorio catalán coloca de forma provisional a la oncena de Simeone a una distancia de apenas cinco unidades por debajo del liderato absoluto que ostenta el Barcelona.

Los números de la organización de Madrid reflejan un sólido paso competitivo en el certamen doméstico al registrar una contundente marca de 7 victorias, 1 empate y apenas 1 descalabro en las jornadas oficiales.

Con las maletas listas y el estado anímico a tope en el vestidor, el conjunto colchonero cerró la página liguera para concentrarse de lleno en sus ambiciosos planes de trascendencia dentro del viejo continente.

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El jugadón de Julián, el zapatazo de Baena, el abrazo con el Cholo… MÁS QUE 3 PUNTOS PARA UN @atleti QUE SUEÑA EN GRANDE ?#LALIGAenDAZN ? pic.twitter.com/rwZfXIIJGt — DAZN España (@DAZN_ES) October 17, 2026

La plantilla de la capital española emprenderá el viaje a territorio germano para medir fuerzas el próximo martes contra el Stuttgart de Alemania en el ríspido tercer choque correspondiente a la fase liguera de la UEFA Champions League.

Mientras la directiva española afina los detalles logísticos para la travesía internacional en busca de los 3 puntos europeos, el panorama de Obed Vargas luce cada vez más color de hormiga en la capital.

La acción en la que Álex Baena vio la tarjeta amarilla ?#LALIGAenDAZN ? pic.twitter.com/c8wkGevdrx — DAZN España (@DAZN_ES) October 17, 2026

El mediocampista mexicano tendrá que continuar picando piedra con extrema paciencia en los entrenamientos semanales de Verde Valle para intentar ganarse la confianza del exigente estratega y romper de tajo esta racha de inactividad competitiva.

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