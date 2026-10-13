Atlético Madrid le pega a Manchester United, pero Obed Vargas sigue en el exilio

El Atlético de Madrid devoró sin piedad al Manchester United en una noche mágica de la UEFA Champions League, pero el mexicano Obed Vargas volvió a quedarse milando como el chinito. La escuadra colchonera firmó un contundente triunfo por 2-0 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.



Los dirigidos por el argentino Diego Simeone enmendaron el camino europeo de forma categórica tras el amargo descalabro sufrido en el debut ante el Liverpool. El cuadro español demostró que tiene las garras bien afiladas para competir con los grandes del continente.

2-0 ATLÉTI ??



Ademola Lookman pounces on the rebound against a 10-man Man United side ?



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La fiesta madrileña cobró vida gracias a las anotaciones del ibérico Pablo Barrios y del artillero nigeriano Ademola Lookman. La pizarra electrónica se quedó corta ante el asfixiante dominio colchonero, que incluso sufrió la anulación de un tanto en el primer tiempo.



La cruz de la moneda la cargó el mediocampista tricolor Obed Vargas, quien continúa borrado y viviendo un auténtico exilio en la capital española. El estratega sudamericano decidió mandarlo directo a la tribuna a pesar de haberlo incluido en la lista previa.



La fanaticada mexicana guardaba la esperanza de ver al juvenil azteca en el banquillo ante la sensible baja del capitán Koke Resurrección por motivos familiares. Sin embargo, el “Cholo” Simeone prefirió jugársela con otras piezas de su total confianza.



El panorama luce color de hormiga para el volante mexicano ante el tremendo nivel que presumen figuras como Johnny Cardoso y el propio Pablo Barrios. Con un mediocampo tan tapizado de talento, ganarse un puesto en la banca colchonera parece una misión imposible.



El canterano tricolor estuvo a punto de cambiar de aires en el pasado mercado de fichajes con opciones sobre la mesa para unirse al Sevilla o al Getafe. El Levante y el Valencia también alzaron la mano, pero las negociaciones se cayeron de última hora.

ATLETI IN THE FIRST MINUTE VS MAN UNITED ??



Pablo Barrios opens the scoring for the home side ?



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Vargas sigue amarrado a un destino gris bajo la estricta disciplina del cuerpo técnico argentino, que nomás no le tiene fe ni para las prácticas. El seleccionado juvenil tendrá que morderse uno y la mitad de otro para seguir picando piedra si quiere debutar en el viejo continente.

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