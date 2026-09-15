Diego Simeone destaca actitud de Obed Vargas: “Es noble y trabajador, esa es la línea a seguir”

Diego Simeone dejó claro que Obed Vargas sigue formando parte de sus planes en el Atlético de Madrid, pese a que el mediocampista mexicano todavía no ha disputado un solo minuto en la actual temporada.

El entrenador argentino destacó la actitud del jugador y señaló que deberá mantener su trabajo a la espera de la oportunidad para demostrar sus condiciones dentro del equipo.

“Está trabajando con el mismo entusiasmo desde que llegó. Tiene una competencia muy grande ahí en el medio campo. Él es un chico humilde, noble y trabajador“, dijo el técnico.

Diego Simeone insistió en que la competencia por un puesto en el centro del campo es elevada, pero aseguró que el mexicano tendrá posibilidades de participar conforme avance la temporada.

“Y esa es la línea seguir esperando la oportunidad que tenga, porque seguramente nos tocará utilizarlo como a todos los compañeros. Necesita estar disponible, como lo hace, buscando esa oportunidad que espero que el entrenador se la pueda dar”, añadió.

Sigue en directo la rueda de prensa de Simeone previa al Atleti-Osasuna.



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Obed Vargas todavía espera sus primeros minutos

La situación del mexicano ha sido complicada en el comienzo de la campaña. Obed Vargas no ha disputado ningún minuto y tampoco apareció en las primeras cuatro convocatorias del Atlético de Madrid.

Su situación cambió ligeramente en las dos jornadas más recientes, ya que el mediocampista sí fue incluido en las convocatorias, aunque permaneció en el banquillo durante ambos encuentros.

Para el encuentro de mañana contra el Osasuna sí está incluido.

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Esto refuerza las palabras de Simeone, quien responde al trabajo constante del mexicano.

La competencia que enfrenta Obed Vargas en el Atlético

Sin embargo, la convocatoria no garantiza la participación de Vargas y esto, en gran parte, es debido a la fuerte competencia que existe actualmente en el mediocampo del Atlético de Madrid.

El mexicano comparte esa zona del campo con jugadores como Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Morten Hjulmand, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, lo que reduce las oportunidades disponibles para cada integrante de la plantilla.

Simeone reconoció precisamente esa situación al explicar por qué Vargas todavía no ha tenido participación.

Por ahora, el mediocampista mexicano sigue esperando sus primeros minutos, pero cuenta con el respaldo público de Simeone para continuar trabajando por esa oportunidad.

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