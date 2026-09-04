Acusan al Cholo Simeone de mimar a Julián Álvarez y congelar a Obed Vargas

La doble vara de medir de Diego Pablo Simeone ha encendido la indignación de la afición mexicana. El director técnico del Atlético de Madrid se encuentra en el ojo del huracán debido al abismal contraste con el que maneja su plantilla.

Mientras el estratega argentino lucha a brazo partido y consciente en todo momento a su compatriota Julián Álvarez, al mediocampista azteca Obed Vargas le aplica la ley del hielo. A pesar de que el juvenil tenía ofertas para salir a buscar minutos, el club no facilitó su salida, condenándolo a un doloroso ostracismo en la capital española.

El que si quiere estar No esta, el que NO quiere (19)está! pic.twitter.com/SrNPmXg8XP — Ricky Lopez-Salinas 7?? ?? (@Riflelopez72) September 4, 2026



La incertidumbre para Vargas tocó fondo luego de quedar completamente fuera de la convocatoria para el último compromiso frente al Athletic Club. La decisión del “Cholo” fue un golpe de realidad: en un mediocampo colchonero repleto de jerarquía y nombres con amplio rodaje europeo, el mexicano simplemente no entra en los planes.



Las ofertas que se cayeron en el escritorio



Durante el mercado veraniego, la directiva rojiblanca amagó con escuchar propuestas para foguear al mundialista mexicano, pero las negociaciones en la misma Liga de España terminaron en la basura. Aunque se llegó a especular con el interés del Celta de Vigo y del Sevilla, las únicas opciones reales que estuvieron sobre la mesa fueron las del Alavés y el Getafe.



En el caso del Alavés, el fichaje del azteca estaba condicionado a la salida de Antonio Blanco; al no concretarse dicha baja, la operación se cayó de inmediato. Por el lado del Getafe, las limitaciones presupuestarias de los azulones imposibilitaron costear la sesión del jugador.



Con las persianas de las principales ligas de Europa totalmente abajo, al mexicano se le agotan las opciones. Al día de hoy, las únicas vías de escape que le quedan son mercados de segundo orden como Portugal, Grecia o Turquía. Sin embargo, la ventana del balompié otomano baja la cortina de forma definitiva este mismo viernes, por lo que su entorno tendría que concretar un milagro de última hora si no quiere quedarse a ver los partidos desde la tribuna.



La afición colchonera explota contra las decisiones del Cholo



La alarmante ausencia de Obed Vargas no pasó desapercibida en las plataformas digitales del conjunto madrileño. En la publicación oficial donde el club reveló la lista de convocados, la de afición colchonera y la comunidad mexicana se unieron para de cuestionar fuertemente al timonel argentino.



La molestia de los hinchas radica en que, mientras arropan y perdonan las recientes polémicas de Julián Álvarez, al canterano azteca lo tratan como si no existiera. “Lo de Obed es que lo vais a ceder, ¿no? Porque si no, no entiendo lo que estáis haciendo con el pobre chaval”, reclamó de forma enérgica un seguidor español.

??? JUST IN: Obed Vargas was left out of the squad list for tomorrow's game against Athletic Club because the club are still trying to find him a loan to a new destination as they want him to gain experience.



He doesn't have many options left: Turkish transfer window closes? pic.twitter.com/rhNH31m13o — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 4, 2026



Con el torneo ya en marcha y la confianza de Simeone por los suelos, el panorama de Obed Vargas en el Atlético de Madrid luce de color hormiga, atrapado en un laberinto burocrático donde su fútbol corre el riesgo de quedarse congelado.

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