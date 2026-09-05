Seguro Social: quiénes reciben $5,000 el 9 de septiembre

El miércoles 9 de septiembre llegará uno de los pagos del Seguro Social más esperados del mes para miles de beneficiarios en Estados Unidos. Algunas personas pueden recibir hasta $5,000 dólares en esta fecha, aunque no se trata de un monto que la Administración del Seguro Social (SSA) entregue por igual a todos. La fecha del depósito depende del cumpleaños, mientras que la cantidad se determina por el historial laboral y otros factores de cada beneficiario.

Algo que pocos saben es que los pagos que se reciben durante septiembre corresponden a las prestaciones del mes de agosto. La SSA distribuye la mayoría de estos beneficios en tres fechas diferentes, por lo que no todos los jubilados reciben su dinero al mismo tiempo.

¿Quiénes reciben el pago el 9 de septiembre?

El miércoles 9 de septiembre será el turno de los beneficiarios del Seguro Social cuyos cumpleaños están entre los días 1 y 10 de su mes de nacimiento.

Esta fecha incluye principalmente a personas que reciben beneficios de jubilación o del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI). Para quienes tienen una prestación basada en el historial laboral de otra persona, como algunos beneficios de cónyuge o sobreviviente, la SSA puede utilizar la fecha de nacimiento de esa persona para establecer el día del pago.

El calendario continuará el miércoles 16 de septiembre, cuando recibirán sus beneficios quienes cumplen años entre el 11 y el 20. Finalmente, el miércoles 23 de septiembre se realizará el pago para quienes nacieron entre el 21 y el último día de cualquier mes.

¿Por qué algunos pueden recibir $5,000 dólares?

Aquí es importante no confundir la fecha de pago con la cantidad que aparece en la cuenta bancaria. Que una persona reciba su beneficio el 9 de septiembre no significa que automáticamente tenga derecho a $5,000 dólares. El monto de la prestación depende de factores como los ingresos obtenidos durante los años de trabajo y la edad en que se solicitó la jubilación. Por esta razón, dos beneficiarios que reciban el dinero el mismo día pueden tener pagos muy diferentes.

Los $5,000 dólares representan una cantidad elevada dentro de los beneficios de jubilación y solo corresponderían a determinados beneficiarios con historiales que permitan alcanzar una prestación de ese nivel. El calendario de la SSA establece cuándo se entrega el dinero, no cuánto recibe cada jubilado.

Estos beneficiarios reciben su pago en otras fechas

Septiembre comenzó con el pago del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) el martes 1. Este programa está dirigido a personas con ingresos y recursos financieros limitados que tienen 65 años o más, son ciegas o tienen una discapacidad.

El jueves 3 de septiembre también fue una fecha especial para determinados beneficiarios del Seguro Social. Ese día reciben su prestación quienes comenzaron a cobrar antes del 1 de mayo de 1997, algunas personas que viven en el extranjero, beneficiarios inscritos en Programas de Ahorros de Medicare y quienes reciben tanto SSI como una prestación del Seguro Social.

En este último caso, normalmente el SSI llega el primer día del mes y el beneficio del Seguro Social se deposita el día 3.

¿Cómo se deposita el beneficio?

La mayoría de los beneficiarios recibe su dinero de manera electrónica. El método principal es el depósito directo en una cuenta bancaria, aunque también existe la opción de utilizar una tarjeta de débito Direct Express.

La SSA dejó de enviar cheques en papel a la mayoría de los beneficiarios en 2013. En agosto de 2026, poco más de 195,000 personas, alrededor del 0.3% del total de beneficiarios, todavía recibían sus prestaciones mediante cheques físicos.

Si el pago esperado no aparece en la cuenta, la SSA recomienda consultar primero con el banco, ya que puede existir un retraso en el procesamiento. Si el dinero continúa sin llegar, el beneficiario puede comunicarse con la agencia para reportar el pago como atrasado, extraviado o robado.

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