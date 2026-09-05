Ciudades de EE.UU. donde los salarios de los trabajadores aumentan más rápido

El lugar donde una persona trabaja en Estados Unidos puede marcar una diferencia importante en cuánto aumenta su sueldo. Mientras el crecimiento salarial nacional avanza a un ritmo moderado, algunas ciudades registran incrementos superiores al 5%. Buffalo, Nueva York, encabeza la lista con el mayor aumento entre las áreas metropolitanas analizadas por ADP.

De acuerdo con ADP Pay Insights, los trabajadores del sector privado recibieron en agosto un aumento de 4.7% en su salario bruto frente al mismo mes del año anterior. El salario base creció 3.2% en promedio.

Sin embargo, los salarios no están aumentando al mismo ritmo en todo el país. La disponibilidad de trabajadores, el crecimiento del empleo y la actividad de determinadas industrias están ayudando a impulsar los sueldos en varias zonas metropolitanas.

Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) muestran un crecimiento más moderado a nivel nacional. En agosto, las ganancias promedio por hora de los trabajadores de las nóminas privadas no agrícolas aumentaron 3.1% frente al año anterior. El salario promedio llegó a $37.75 dólares por hora.

ADP se concentra en el empleo privado a partir de sus registros de nómina, mientras que la BLS ofrece una visión más amplia del mercado laboral e incluye los empleos públicos.

La BLS también informó que el empleo no agrícola aumentó en 162,000 puestos durante agosto y que la tasa de desempleo se ubicó en 4.1%.

Buffalo lidera el crecimiento salarial

Los datos de ADP están organizados por áreas metropolitanas, no directamente por estados. Esto permite identificar las ciudades y regiones donde los trabajadores están recibiendo los mayores aumentos. Buffalo-Cheektowaga, Nueva York, ocupa el primer lugar, con un incremento salarial de 6.4% durante los 12 meses terminados en agosto.

Estas son las áreas metropolitanas con los mayores aumentos:

Buffalo-Cheektowaga, Nueva York: 6.4% .

. San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, California: 5.6% .

. Rochester, Nueva York: 5.3% .

. Tulsa, Oklahoma: 5.2%.

Austin-Round Rock-San Marcos, Texas: 5.2%.

Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, Tennessee: 5.2%.

Greenville-Anderson-Greer, Carolina del Sur: 5.2%.

Seattle-Tacoma-Bellevue, Washington: 5.1%.

Denver-Aurora-Centennial, Colorado: 5.1% .

. Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, Michigan: 5.1%.

Kansas City, Missouri-Kansas: 5.1% .

. Boston-Cambridge-Newton, Massachusetts-Nueva Hampshire: 5.1%.

La falta de trabajadores puede impulsar los sueldos

Una de las razones detrás de los mayores aumentos salariales es la escasez de trabajadores. Cuando las empresas tienen dificultades para encontrar personas con las habilidades que necesitan, pueden aumentar sus ofertas para atraer empleados.

“En ocasiones, la escasez de mano de obra, causada por el envejecimiento de la población activa o por una falta de correspondencia entre las habilidades y el mercado laboral, puede provocar un aumento de los salarios”, declaró Liv Wang, científica de datos principal de ADP.

Según ADP, el salario base de quienes permanecieron en su empleo aumentó 3% en agosto frente al año anterior. Entre quienes cambiaron de trabajo, el incremento fue de 4.7%. Al considerar el salario bruto, los trabajadores que conservaron su empleo tuvieron un aumento de 4.4%, mientras que quienes cambiaron de empresa registraron un crecimiento de 7.3%.

Las industrias con los mayores aumentos

La industria también puede determinar qué tan rápido crece el salario. En agosto, la construcción registró el mayor aumento entre los sectores analizados por ADP, con 5.6%. Las actividades financieras y la manufactura ocuparon el siguiente lugar, ambas con 5.4%.

Estos fueron los sectores con mayor crecimiento salarial:

Construcción: 5.6% .

. Actividades financieras: 5.4% .

. Manufactura: 5.4% .

. Comercio, transporte y servicios públicos: 4.6%.

Recursos naturales y minería: 4.5%.

Servicios profesionales y empresariales: 4.4%.

Ocio y hostelería: 4.4%.

Servicios educativos y de salud: 4.2%.

Información: 4.2%.

Otros servicios: 4.1%.

La fuerte presencia de manufactura y servicios financieros en algunas ciudades ayuda a explicar por qué ciertas áreas aparecen entre las que tienen mayores incrementos.

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