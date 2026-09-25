Invertir en oro: ¿conviene hacerlo con lingotes o monedas?

Comprar oro físico puede parecer sencillo hasta que llega el momento de elegir qué adquirir. Las monedas y los lingotes contienen oro, pero sus diferencias en precio, tamaño y facilidad de reventa pueden hacer que una opción sea más adecuada que la otra según el dinero que quieras invertir.

En general, las monedas ofrecen mayor flexibilidad para quienes comienzan o manejan cantidades pequeñas. En cambio, los lingotes suelen tener primas menores sobre el precio del oro, por lo que pueden ser atractivos para quienes buscan comprar mayores cantidades.

Vamos a ahondar sobre las diferencias en cada una de las alternativas para invertir en oro, de tal manera que se comprendan las ventajas y desventajas de cada una y así optes por la mejor opción para ti.

Monedas de oro: una opción flexible

Las monedas de inversión son producidas principalmente por casas de moneda gubernamentales y tienen pesos y purezas estandarizados. Entre las más conocidas están la Gold Eagle de Estados Unidos, la Gold Maple Leaf de Canadá y el Krugerrand de Sudáfrica.

“Las monedas son la forma más práctica de comprar y vender metales preciosos”, señala la Real Casa de la Moneda de Canadá (Royal Canadian Mint).

Su principal ventaja está en el tamaño. Existen piezas de 1/10, 1/4 y 1 onza, entre otras denominaciones. Esto permite comenzar con una inversión menor y vender solo algunas piezas si necesitas efectivo.

Además, las monedas reconocidas internacionalmente suelen ser fáciles de identificar y pueden tener una demanda amplia entre compradores de metales preciosos.

Lingotes: más oro por una prima menor

Los lingotes pueden encontrarse desde 1 gramo hasta 1 kilogramo o más. Su valor depende principalmente de la cantidad y pureza del metal que contienen.

Una diferencia importante está en la prima, es decir, el monto adicional que pagas sobre el precio del oro en el mercado. Los lingotes suelen tener primas menores porque su fabricación puede ser más sencilla.

“Los lingotes suelen tener primas más bajas, lo que significa que obtienes más metal por tu dinero”, afirma Linda Jensen, asesora financiera certificada y fundadora de Heart Financial Group, USA Today.

Esto puede hacer que los lingotes sean interesantes para quienes planean invertir una cantidad mayor y mantener el oro durante varios años.

¿Cuál es más fácil de vender?

Las monedas suelen tener una ventaja cuando llega el momento de recuperar el dinero. Como están disponibles en tamaños pequeños, puedes vender una parte de tu inversión sin desprenderte de todo el oro.

“Por lo general, las monedas son más fáciles de vender y gozan de mayor reconocimiento”, señala Jensen.

Con un lingote grande la situación puede ser diferente. Si necesitas una cantidad específica de efectivo, vender una pieza completa podría significar desprenderte de más oro del que realmente querías vender.

“Las monedas permiten vender en cantidades más pequeñas, lo que da más control”, asegura Jensen.

Los lingotes pequeños y aquellos que incluyen documentación sobre su peso y pureza también pueden facilitar la reventa.

¿Qué debería comprar un principiante?

Para alguien que apenas comienza, las monedas pueden ofrecer mayor flexibilidad. Puedes comprar una fracción de onza o una moneda de 1 onza y aumentar tus tenencias poco a poco.

Los lingotes pueden tener más sentido cuando cuentas con un presupuesto mayor y buscas reducir el costo de las primas. La elección dependerá principalmente de cuánto quieres invertir, cuánto tiempo planeas conservar el oro y qué tan importante es para ti poder vender pequeñas cantidades.

No olvides el almacenamiento

El oro físico necesita seguridad; algunas personas utilizan cajas fuertes en casa, mientras que otras recurren a cajas de seguridad bancarias o depósitos especializados.

Los lingotes grandes concentran mucho valor en una sola pieza, por lo que una inversión considerable puede requerir medidas de seguridad adicionales. También debes considerar gastos de envío, seguro, almacenamiento y las diferencias entre el precio al que compras y el que un distribuidor está dispuesto a pagarte al momento de la venta.

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