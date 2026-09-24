Nuevo proyecto de ley del Seguro Social reduciría la edad de jubilación para algunos trabajadores

Para algunas personas, llegar a la edad de jubilación después de décadas de trabajo físico puede representar un desafío distinto al de otros empleados. Una nueva propuesta en el Congreso busca modificar las reglas del Seguro Social para tomar en cuenta precisamente ese tipo de trayectoria laboral.

La representante Haley Stevens, demócrata de Michigan, presentó el miércoles la Ley de Equidad de la Seguridad Social para los Trabajadores Manuales. El proyecto permitiría que determinados trabajadores de actividades físicamente exigentes soliciten el total de sus beneficios de jubilación del Seguro Social a partir de los 60 años.

Actualmente, los trabajadores pueden comenzar a recibir beneficios de jubilación del Seguro Social desde los 62 años, aunque hacerlo antes de la edad de jubilación completa reduce el pago mensual. Para quienes nacieron en 1960 o después, la edad de jubilación completa es de 67 años, momento en el que pueden recibir el 100% del beneficio correspondiente.

Quienes retrasan el inicio de sus beneficios después de la edad de jubilación completa pueden obtener incrementos en sus pagos. Para las personas nacidas en 1943 o después, el crédito por retrasar la solicitud equivale a 8% anual hasta los 70 años.

¿Quiénes podrían jubilarse a los 60 años?

La propuesta contempla a trabajadores de ocupaciones que requieren un esfuerzo físico considerable. Entre los sectores mencionados se encuentran la construcción, techado, enfermería y manufactura.

El proyecto establecería que la Administración del Seguro Social (SSA) sea responsable de elaborar una lista de ocupaciones que cumplan con los criterios. Esa relación tendría que actualizarse cada tres años.

La propuesta no exigiría que una persona haya trabajado toda su carrera en un empleo físicamente exigente. En su lugar, establecería un sistema de puntos que tomaría en cuenta los años dedicados a este tipo de trabajos.

Los trabajadores acumularían 0.5 puntos por cada año trabajado entre los 18 y los 34 años. El crédito aumentaría a 1 punto anual entre los 35 y los 44 años, a 1.5 puntos entre los 45 y los 54 años y a 2 puntos por cada año trabajado después de los 55 años.

Para solicitar el beneficio completo desde los 60 años, una persona tendría que acumular al menos 15 puntos o acreditar 20 años de trabajo físicamente exigente, de acuerdo con la propuesta.

“Los habitantes de Michigan que trabajan con sus manos no deberían verse obligados a esperar hasta que su cuerpo no aguante más para jubilarse”, declaró Stevens, representante demócrata de Michigan. “Si queremos honrar la dignidad del trabajo en este país, debemos reducir la edad de jubilación para los trabajadores manuales”.

¿Qué pasaría con el Seguro Social?

La propuesta llega mientras el sistema enfrenta un desafío financiero de largo plazo. El informe de 2026 de los administradores del Seguro Social proyecta que las reservas combinadas de los fondos de jubilación y discapacidad se agotarían en 2034 bajo sus supuestos intermedios. En ese momento, los ingresos del programa serían suficientes para cubrir alrededor del 83% de los beneficios programados.

El Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes (OASI) tiene una fecha de agotamiento proyectada para el cuarto trimestre de 2032. Sin cambios legislativos, los ingresos disponibles permitirían pagar aproximadamente 78% de los beneficios programados en ese momento.

La situación financiera del programa significa que cualquier cambio en las edades para reclamar beneficios tendría que considerarse dentro de un debate más amplio sobre el futuro del Seguro Social. Entre las alternativas que se han discutido durante años están modificaciones a los ingresos del programa y a los beneficios.

El proyecto presentado por Stevens todavía tendría que avanzar por el proceso legislativo antes de convertirse en ley. Por ahora, la propuesta se prevé como una reforma prometedora para millones de trabajadores con empleos físicamente exigentes.

También te puede interesar: