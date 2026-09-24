Precio del dólar en México hoy, 24 de septiembre del 2026: ¿conviene enviar remesas?

La cotización del dólar vuelve a colocar al peso mexicano bajo presión en una jornada marcada por la expectativa de los mercados. La moneda estadounidense mantiene su avance frente a otras divisas y los inversionistas siguen con atención las señales que puedan surgir alrededor de las tasas de interés.

Durante las primeras operaciones de este jueves 24 de septiembre, el dólar estadounidense se vende en promedio en $17.58 pesos mexicanos. La jornada ocurre después de que la moneda mexicana registrara una fuerte depreciación frente a la divisa estadounidense, en medio de un escenario de mayor cautela previo a la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico).

El comportamiento del mercado cambiario está relacionado con el fortalecimiento global del dólar. También influye la expectativa sobre las próximas decisiones de los bancos centrales. El mercado espera que Banxico mantenga sin cambios su tasa de interés de referencia este jueves, mientras aumentan las apuestas relacionadas con posibles nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Un escenario de tasas de interés más elevadas en Estados Unidos puede modificar el atractivo de los activos denominados en pesos. Por ello, los inversionistas mantienen especial atención sobre las señales que puedan ofrecer tanto Banxico como la Fed durante las próximas decisiones de política monetaria.

Al cierre de la sesión del miércoles, el peso mexicano cotizaba en 17.5078 unidades por dólar, informó Banxico. La moneda nacional registró una pérdida de 1.4%, mientras que el dólar alcanzó su nivel más alto en casi dos meses.

De acuerdo con información de Banxico, al finalizar las operaciones del miércoles, el dólar estadounidense se ubicó en $17.5112 pesos. Esta cifra se obtiene a partir del promedio de las transacciones realizadas entre instituciones bancarias. Sin embargo, el precio del dólar puede cambiar varias veces durante una misma jornada. Por esta razón, el tipo de cambio utilizado como referencia al cierre se ubicó alrededor de $17.54 pesos por cada divisa verde.

Para este jueves 24 de septiembre, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico durante los días hábiles, quedó establecido en $17.5030 pesos por dólar.

Por su parte, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en $17.3015 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico presentan diferencias entre las principales instituciones bancarias. Para este jueves 24 de septiembre, los precios reportados son:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $18.00 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.90 pesos y venta en $18.09 pesos.

y venta en $18.09 pesos. BBVA México: compra en $16.32 pesos y venta en $17.45 pesos.

Banorte: compra en $16.25 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banamex: compra en $16.97 pesos y venta en $17.93 pesos.

Scotiabank: compra en $16.90 pesos y venta en $18.10 pesos.

Las diferencias entre las cotizaciones de cada banco pueden representar una cantidad importante para quienes necesitan comprar o vender dólares. En los precios reportados para este jueves, BBVA México presenta el precio de venta más bajo, mientras que Scotiabank alcanzó a Banco Azteca y registró el precio de compra más alto entre las instituciones señaladas.

El precio de compra representa la cantidad que el banco paga por los dólares que recibe de sus clientes. En cambio, la cotización de venta indica cuánto debe pagar una persona cuando necesita adquirir la moneda estadounidense.

El tipo de cambio también es un dato relevante para los mexicanos que reciben dinero desde Estados Unidos. Las compañías de transferencias internacionales utilizan sus propias cotizaciones, por lo que la cantidad de pesos que recibe el destinatario puede variar entre un servicio y otro. Para este jueves 24 de septiembre, las cotizaciones reportadas para el envío de dinero de Estados Unidos a México son:

Western Union: $17.08 pesos mexicanos por dólar .

. MoneyGram: $17.90 pesos por cada dólar .

. Wise: $17.44 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.

Aunque los precios actuales favorecen a quienes reciben remesas en México, antes de comprar, vender o enviar dólares, es importante comprobar la cotización vigente. El precio puede cambiar durante el día y el monto observado al consultar una cotización electrónica puede ser diferente al disponible cuando una persona llega a la ventanilla bancaria o confirma una transferencia internacional.

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