Cristiano Ronaldo no se obsesiona con los 1,000 goles, pero aseguró que va a llegar

Cristiano Ronaldo tiene claro cuál es uno de sus grandes objetivos antes de poner punto final a su carrera: alcanzar los 1,000 goles. El delantero portugués, que suma 979 tantos, aseguró que confía en llegar a esa cifra y que incluso le gustaría conseguirla con la selección de Portugal.

“Quiero llegar y voy a llegar” a los 1.000 goles, aseguró en conferencia de prensa Cristiano Ronaldo, quien, además, confía en alcanzar esta marca mientras juegue con la selección de Portugal.

“Ya he admitido que quiero llegar y que voy a llegar. Pero no es una obsesión, nunca hago las cosas por obsesión. Porque cuando se hace por obsesión, no sale como queremos”, afirmó Cristiano en una rueda de prensa celebrada en el escenario principal del Portugal Football Summit, en Oeiras, a las afueras de Lisboa.

Cristiano Ronaldo sabe que quiere llegar a los mil goles, pero no es una obsesión para él. ?



Además, si es con Portugal, sería más especial. ? ?? pic.twitter.com/XKkRKk84RD — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 24, 2026

Cristiano Ronaldo quiere marcar el gol 1,000 con Portugal

De los 979 goles que Cristiano Ronaldo suma en su carrera, 450 los consiguió con el Real Madrid y 146 con la selección portuguesa.

El atacante considera que alcanzar los 1,000 goles con Portugal tendría un significado especial, al tratarse de una cifra que podría poner el cierre a una trayectoria internacional marcada por grandes registros.

“Para mí sería la guinda del pastel. Marcar mi gol número mil con la selección sería la culminación de una bonita historia. Ojalá…”, declaró.

Le preguntaron a Cristiano Ronaldo si preferiría marcar su gol número 1,000 con Portugal o con su club. Esta fue su respuesta: pic.twitter.com/0uBauRiACm — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 23, 2026

Cristiano está a 21 goles de alcanzar los 1,000, una cifra que se ha convertido en uno de los principales objetivos de la última etapa de su carrera.

Cristiano Ronaldo admite que podría retirarse este año

La posibilidad del retiro también apareció durante la conferencia de prensa. A sus 41 años, el portugués reconoció que todavía no sabe cuándo dejará el futbol profesional, aunque abrió la puerta a que esta sea su última temporada.

“No sé cuándo voy a poner fin a mi carrera. Me gustaría saber la respuesta, pero no lo sé. Cuando tenía unos treinta y tantos años aprendí a vivir el momento; no pienso en el mañana, por eso no lo sé, pero es muy posible que este sea el último año”, opinó.

El delantero explicó que ahora prefiere concentrarse en el presente y evitar tomar decisiones anticipadas sobre el final de su trayectoria.

Cristiano Ronaldo inicia una nueva etapa con Portugal

Cristiano Ronaldo se encuentra concentrado con Portugal para comenzar la defensa del título de la Liga de las Naciones de la UEFA. El equipo iniciará esta etapa bajo las órdenes de Jorge Jesus, quien sustituyó al español Roberto Martínez.

El portugués aprovechó para reconocer el trabajo de su anterior entrenador y destacó la decisión de colocar a Jorge Jesus al frente del combinado nacional.

“Quiero felicitar al entrenador Martínez por el trabajo realizado en la selección” y consideró que el nuevo preparador, que le dirigió la temporada pasada en el Al Nassr, fue “una elección perfecta”.

También aseguró que está dispuesto a asumir cualquier función que el nuevo técnico considere necesaria: “Ya sea para entrar, para salir o para no jugar”.

Cristiano explicó que su presencia en la selección debe estar relacionada con lo que todavía puede aportar dentro del campo y no únicamente con su trayectoria: “Creo que vengo a la selección porque soy un valor añadido en mi club, y puedo trasladar eso a la selección -dijo- (…) Quiero ayudar con lo que pueda aportar, no por mi currículum”.

Y añadió: “Estoy seguro de que sigo aportando lo que necesitan de mí en la selección, basta con ver las cifras”.

Liga das Nações. Vamos com tudo! ?? pic.twitter.com/24nrwMOXM5 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 23, 2026

Portugal comienza la defensa de su título

Portugal iniciará este jueves la defensa de su corona en la Liga de las Naciones frente a Gales en el Estadio José Alvalade de Lisboa.

El calendario continuará el 27 de septiembre con una visita a Noruega, donde Cristiano Ronaldo se enfrentará al equipo de Erling Haaland.

Después, Portugal viajará a Dinamarca para medirse con el combinado local el 1 de octubre, antes de recibir nuevamente a Noruega el 4 de octubre en el Estadio do Dragão, en la ciudad de Porto.

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