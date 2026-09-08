Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿cuántos goles tienen con selección y cuánto les falta para llegar a 1,000?

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi continúa incluso después de haber anunciado la partida de sus equipos nacionales, en el caso del primero, despidiéndose de los mundiales y, en el caso del segundo, retirándose de la selección albiceleste. A sus 41 y 38 años, respectivamente, ambos siguen aumentando sus cifras y protagonizan una particular carrera hacia los 1,000 goles.

De acuerdo con los números tomados de El Gráfico, Cristiano Ronaldo suma 978 goles en 1,333 partidos, mientras que Lionel Messi registra 927 tantos en 1,171 encuentros. La diferencia entre ambos es de 51 goles a favor del portugués.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo con Portugal?

Cristiano Ronaldo acumula 146 goles con la selección de Portugal, una cifra que forma parte de sus 978 anotaciones como futbolista profesional. El tiempo restante del delantero con la camiseta lusa parece estar terminándose, ya que hace unos meses anunció que no disputará un Mundial más, aunque no aseguró en qué parte de ese periodo se despedirá.

El portugués consiguió los otros 832 goles a nivel de clubes, defendiendo las camisetas de Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr.

Su producción goleadora le permite mantenerse en la primera posición entre los futbolistas activos y lo coloca a únicamente 22 goles de alcanzar los 1,000.

La cifra ha estado acompañada por debates estadísticos sobre cuándo llegó exactamente a determinados registros. Uno de ellos fue el relacionado con su supuesto gol número 900, debido a la discusión sobre una anotación de 2010 en la que un tiro libre terminó desviándose en Pepe antes de entrar al arco.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi con Argentina?

Por su parte, Lionel Messi suma 125 goles con la selección argentina, mientras que sus otros 802 tantos fueron conseguidos a nivel de clubes. El capitán albiceleste anunció hace unas semanas su despedida definitiva del combinado nacional, por lo que su cifra no incrementará, a menos que vuelva a vestir la camiseta.

El delantero de Inter Miami acumula 927 goles en 1,171 partidos, por lo que necesita 73 anotaciones más para llegar a los 1,000.

Aunque Messi está por debajo de Cristiano Ronaldo en el total de goles, presenta un mejor promedio goleador: 0.79 tantos por partido, frente a los 0.73 del portugués.

La diferencia también se reduce cuando se eliminan los penales de la ecuación. Messi registra 813 goles sin contar sus 114 penales, mientras que Ronaldo suma 794 anotaciones sin sus 184 tantos desde el punto penal.

Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿quién está más cerca de los 1,000 goles?

La respuesta es clara: Cristiano Ronaldo está más cerca de los 1,000 goles.

Jugador Goles totales Goles con selección Goles a nivel de clubes Faltan para 1,000 Cristiano Ronaldo 978 146 832 22 Lionel Messi 927 125 802 73

Con 978 goles, Ronaldo necesita 22 para convertirse en el primer jugador de esta comparación en alcanzar los cuatro dígitos. Messi, en tanto, requiere 73.

La diferencia actual entre ambos es de 51 goles, aunque sus promedios muestran que Messi ha sido más eficiente en relación con los partidos disputados.

¿Quiénes siguen a Messi y Cristiano Ronaldo entre los goleadores activos?

Detrás de los dos grandes protagonistas de esta carrera aparece Robert Lewandowski, quien suma 723 goles y ocupa el tercer lugar entre los máximos goleadores activos.

El delantero polaco es seguido por Luis Suárez, con 608, mientras que Harry Kane y Karim Benzema completan los siguientes puestos con 527 y 524 goles, respectivamente.

Más atrás aparecen Edinson Cavani, con 465; Edin Dzeko, con 463; y los brasileños Neymar y Hulk, ambos con 459.

Uno de los nombres que más destaca por su ritmo goleador es Kylian Mbappé, quien registra 438 tantos en 579 partidos y presenta un promedio de 0.76 goles por encuentro, superior al de Ronaldo.

# Jugador País Goles Partidos Promedio 1 Cristiano Ronaldo Portugal 978 1,333 0.73 2 Lionel Messi Argentina 927 1,171 0.79 3 Robert Lewandowski Polonia 723 1,050 0.69 4 Luis Suárez Uruguay 609 1,049 0.58 5 Harry Kane Inglaterra 527 770 0.68 6 Karim Benzema Francia 524 996 0.53 7 Edinson Cavani Uruguay 465 890 0.52 8 Edin Dzeko Bosnia 463 1,073 0.43 9 Neymar Brasil 459 771 0.60 10 Hulk Brasil 459 944 0.49 11 Kylian Mbappé Francia 438 579 0.76 12 Pierre Aubameyang Gabón 412 820 0.50 13 Romelu Lukaku Bélgica 408 813 0.50 14 Omar Al Somah Siria 402 547 0.73 15 Mohamed Salah Egipto 402 809 0.50

La carrera por los 1,000 goles tiene, por ahora, a Cristiano Ronaldo claramente por delante. Con 978 tantos, el portugués está a solo 22 de una cifra que Messi todavía tiene a 73 anotaciones de distancia.

Pero el argentino conserva un dato a su favor: su promedio goleador de 0.79 es superior al 0.73 de Ronaldo. Por eso, más allá de la diferencia actual, la evolución de sus registros seguirá dependiendo de cuántos partidos disputen y del ritmo goleador que mantengan en la recta final de sus carreras.

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