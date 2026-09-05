Carlos Tévez reuniría a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en su partido de despedida

Carlos Tévez, ídolo del fútbol argentino, podría tener un último partido muy especial en 2026. El exdelantero del Manchester United estaría planificando su partido de despedida en La Bombonera, casa de Boca Juniors. El “Apache” querría reunir a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en la misma cancha.

Después de su retiro en 2022, Carlos Tevez buscaría un recuerdo para toda la vida. Según informaciones de Emiliano Raddi, el “Apache” estaría solicitando un espacio en la agenda de La Bombonera para que se pueda desarrollar su partido de despedida. Este tramite sería directamente con Juan Román Riquelme. Todo iría por buen camino.

“Carlos Tévez hará su despedida en La Bombonera en el mes de diciembre. Tévez habló con Riquelme y pidió hacer la despedida en La Bombonera a fin de año. El presidente de Boca dio el ok y se avanza en la organización”, indica el reporte.

Aunque no hay una fecha establecida, se prevé que este partido en homenaje se llevaría a cabo el 19 de diciembre. Una fecha conveniente para su invitados.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en La Bombonera

El mismo reporte detalla que entre los posibles invitados destacan Cristiano Ronaldo, compañero de Tévez en el Manchester United, y Lionel Messi, compañero de selección en la Albiceleste. Este sería un encuentro inolvidable para cerrar el 2026.

Otro medio como ESPN agrega la posible presencia de otros jugadores importantes que compartieron con Carlos Tevez en su carrera. Entre ellos destacan Wayne Rooney, Andrea Pirlo y el propio Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.

Según datos de Transfermarkt, Carlos Tévez jugó 279 partidos con la camiseta de Boca Juniors. El exdelantero argentino aportó 94 goles y 56 asistencias durante su pasantía por el conjunto Xeneize. Tévez disputó más de 20,000 minutos con el club.

El momento más conmovedor de la llegada de Boca a San Juan: una pequeña fanático, totalmente desconsolada por conocer a su gran ídolo, Carlos Tevez. La madre, que se escucha de fondo, no lo podía creer. pic.twitter.com/0w44JwxA3z — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2020

Con Boca Juniors, Carlos Tévez ganó siete títulos nacionales y cuatro trofeos continentales. Entre ellos destacan una Sudamericana, una Libertadores y una Copa Intercontinental.

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