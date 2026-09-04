José Mourinho también ofreció sus impresiones sobre el retiro de Lionel Messi

Lionel Messi tomó la compleja decisión de dar un paso al costado en la selección de Argentina. El exdelantero del FC Barcelona conmocionó al mundo del fútbol. Entre las reacciones mas importantes destaca la de José Mourinho, entrenador que lo enfrentó desde el banquillo en múltiples ocasiones.

A pesar de ser grandes rivales, sobre todo de la era de los Clásicos del Real Madrid y el FC Barcelona (Guardiola vs. Mou), el estratega portugués reconoció que no es sencillo cuando los grandes futbolistas comienzan a bajar sus cargas por la edad.

José Mourinho tuvo que idear muchas estrategias para intentar detener al Lionel Messi del FC Barcelona. En ocasiones “Mou” lo logró con el Inter de Milán y el Real Madrid, pero en muchos otros partidos lo sufrió. A pesar de los amargos recuerdos Mourinho reconoció que lo va a extrañar.

“Hablar de Messi es complicado (sonríe). No hay mucho más que decir. Y no hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Llegó a este Mundial con 38 o 39 años y ha sido lo que hemos visto. Es de esos jugadores que vas a echar de menos”, dijo Mourinho al ser cuestionado sobre el retiro de Messi.

Jose Mourinho: "Talking about Messi is complicated because there are almost no words capable of describing the quality he has as a player.



"We're going to miss him, we'll have to watch some MLS games to take advantage of seeing his final years.." pic.twitter.com/7rIqaYXy0e — All About Argentina ??? (@AlbicelesteTalk) September 3, 2026

Golpe a la MLS

La sensación en general es que Lionel Messi se retira del fútbol, pero no. El exjugador del FC Barcelona seguirá derrochando su talento en el fútbol de Estados Unidos con la camiseta del Inter Miami. José Mourinho no está muy a gusto con tener que verlo en el torneo estadounidense.

“Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años. Es uno de esos que, como decía en una rueda de prensa anterior, echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación”, agregó.

???? Lionel Messi, sentado con mate en mano, viendo jugar a sus hijos en Inter Miami. pic.twitter.com/aihi2FqT8U — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 3, 2026

En principio, el contrato de Lionel Messi con el Inter Miami se vence en diciembre de 2028, según informaciones de Transfermarkt. No se ha mencionado nada sobre una hipotética renovación. Hasta ahora, las “Garzas” tienen asegurada la presencia de Messi por dos años más.

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