José Mourinho le lanza sus primeros dardos a Rodri

José Mourinho volvió al Real Madrid para afrontar su segunda etapa con el conjunto merengue. El estratega portugués se caracteriza por ser picante con sus declaraciones. A pocas horas de su presentación, Mourinho ya lanzó el primer dardo a Rodi, jugador del FC Barcelona.

Rodri era el punto central de una disputa entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Sin embargo, el conjunto catalán ganó la pulseada y se hizo con los servicios del exjugador del Manchester City. Rodri aseguró que el conjunto blaugrana siempre fue su primera opción, pero Mourinho reveló que el futbolista no manifestó lo mismo.

“El Real Madrid le hizo una oferta muy buena. Pienso que la relación Real Madrid-City es muy buena. Sin negociar con el City, el Real Madrid tuvo contactos con Rodri y le hizo una oferta importante. Rodri dudó“, dijo Mourinho en unas declaraciones para ‘El Chiringuito’ en Energy.

José Mourinho:



“Hablé un par de veces con Rodri. El Madrid le hizo una oferta muy buena, Rodri tuvo dudas. Yo pienso que las dudas que Rodri ha tenido, ME HAN CREADO DUDAS A MÍ. Yo pienso que el Real Madrid NO puede tener jugadores que DUDEN en venir” pic.twitter.com/fDOWRsJ9gp — MT2 (@madrid_total2) August 19, 2026

Sin embargo, la falta de seguridad de Rodri desmotivó al propio José Mourinho. El estratega portugués considera que al Real Madrid no se le puede decir que no. Esto desilusionó a Mourinho, pues no quiere en su plantilla a jugadores que duden del proceso.

“Lo que pienso que ha pasado, y hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y muy correcto con nosotros. Pienso que el Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces. Si contactas, el jugador te tiene que preguntar cuándo tiene que ir”, explicó.

Rodri no hace falta

José Mourinho considera que su plantilla está cerrada. El exentrenador del Inter de Milán se siente a gusto con la plantilla. A pesar de la pérdida de Rodri, Mourinho considera que no le hace falta en su equipo. No obstante, el estratega portugués no descarta nuevas contrataciones.

“No hay que fichar más. Yo no digo que no habrá más fichajes, el mercado está abierto, pero para mí está cerrado. Me gusta mucho la plantilla que tengo. No me falta Rodri. Tenemos soluciones, tenemos calidad y una plantilla hecha”, concluyó.

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