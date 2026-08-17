Comenzó LaLiga, pero sin partidos de Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid en la fecha 1

La temporada 2026-27 de LaLiga comenzó este fin de semana con cinco partidos disputados hasta el lunes, aunque el arranque del campeonato español quedó marcado por la ausencia de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Los tres clubes recibieron un descanso adicional después del Mundial 2026 debido a la participación de jugadores de sus plantillas en las fases finales del torneo.

El calendario de la primera jornada quedó así condicionado por un acuerdo entre LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que permitió a los clubes con futbolistas presentes en las semifinales del Mundial aplazar sus respectivos encuentros para garantizar un periodo de descanso adecuado entre temporadas.

La medida afectó a seis equipos. Siete clubes españoles estuvieron representados en las cuatro semifinales del Mundial, pero cuatro de ellos debían enfrentarse entre sí en la jornada inaugural: Barcelona contra Athletic Club y Real Madrid frente a Real Sociedad. El Atlético, Real Betis y Celta de Vigo fueron los otros equipos involucrados en la situación.

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Los grandes debutarán la próxima semana

El Atlético de Madrid será el primero de los tres grandes en entrar en acción. El conjunto rojiblanco recibirá al Málaga en el estadio Metropolitano el miércoles 19 de agosto, apenas unos días después del comienzo oficial del campeonato.

Barcelona y Real Madrid tendrán que esperar todavía más. Ambos iniciarán su participación en LaLiga durante la segunda jornada: el Real Madrid visitará al Espanyol el sábado 22 de agosto, mientras que el Barcelona jugará contra el Elche como visitante el domingo 23.

Los partidos que ambos tenían pendientes de la primera fecha fueron colocados entre semana. El Madrid se enfrentará a la Real Sociedad el 26 de agosto, mientras que el Barcelona recibirá al Athletic Club al día siguiente.

El descanso adicional también modificó la preparación de ambos equipos. El Real Madrid podrá disputar un último amistoso de pretemporada contra el Schalke 04 este domingo. Barcelona, por su parte, todavía tiene programados dos encuentros antes de comenzar oficialmente su campaña: una visita al Basilea y el partido frente al Al Ahly correspondiente al Trofeo Joan Gamper en el Camp Nou.

El Celta de Vigo tuvo una situación diferente. El club decidió no solicitar el aplazamiento de su partido inaugural ante Osasuna. Borja Iglesias, uno de los jugadores españoles involucrados, solamente participó durante los últimos dos minutos de la victoria de España por 1-0 sobre Portugal en los octavos de final del Mundial.

Sin embargo, el encuentro que debía jugarse en Balaídos fue posteriormente trasladado al jueves 27 de agosto debido a una enfermedad que afectó el césped del estadio.

Mientras los tres principales clubes de España esperan para estrenarse, la primera jornada comenzó sin ellos, pero ya dejó sus primeros resultados. Alavés derrotó 3-0 al Getafe y Sevilla superó 2-1 al Rayo.

El domingo, Racing y Villarreal empataron 2-2, mientras que Espanyol inició el torneo con una victoria 3-0 sobre Levante. El lunes, Deportivo y Elche igualaron 1-1.

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La ausencia de Barcelona y Real Madrid supone también una particularidad para el comienzo de la competición desde el punto de vista internacional, ya que el regreso de LaLiga no cuenta inicialmente con algunas de sus principales figuras y equipos. La situación, sin embargo, responde al calendario especial establecido después del Mundial y no a una modificación permanente de la competición.

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