Tras los pasos de Cuadrado: el defensor colombiano Jhon Lucumí jugará en la Juventus

Jhon Lucumí completó este domingo el último paso antes de convertirse oficialmente en nuevo jugador de la Juventus. El defensor colombiano, de 28 años, superó los exámenes médicos en Turín y cerró su salida del Bologna, donde disputó las últimas cuatro temporadas. El acuerdo entre ambos clubes se concretó por una cifra cercana a los 20 millones de euros, con variables incluidas.

El zaguero había despertado el interés de varios equipos durante el mercado de verano, incluidos clubes de la Premier League, pero su prioridad fue trasladarse a Turín. Juventus intensificó su seguimiento durante las últimas semanas y el 13 de agosto alcanzó un acuerdo con Bologna por el traspaso del internacional colombiano.

Lucumí firmó un contrato por cuatro temporadas y tendrá un salario cercano a los 2,5 millones de euros netos por campaña, de acuerdo con los reportes publicados durante las negociaciones.

Un recorrido que comenzó en Colombia y pasó por Bélgica

La llegada a Juventus representa el tercer destino europeo de Lucumí desde que dejó el Deportivo Cali en 2018 para incorporarse al Genk de Bélgica. Con el conjunto belga permaneció cuatro temporadas, periodo en el que conquistó la liga y la Copa de Bélgica y comenzó a llamar la atención de clubes de mayor relevancia.

En agosto de 2022 aterrizó en Italia para jugar con Bologna. Su debut llegó el 27 de agosto de ese año, cuando fue titular frente al Milan en San Siro. A partir de entonces se consolidó como una pieza habitual de la defensa del equipo rossoblù, que en 2025 conquistó la Copa Italia, uno de los títulos más importantes de su historia.

Su rendimiento con Bologna también se combinó con una destacada participación internacional. Durante el Mundial 2026, Lucumí fue titular en los cinco partidos disputados por Colombia y terminó entre los jugadores destacados de la defensa de la Tricolor. Su actuación en el torneo incrementó el interés de distintos clubes, entre ellos Juventus, Inter de Milán y equipos de Inglaterra.

Incluso antes de finalizar la Copa del Mundo, el defensor ya conocía el interés de Juventus. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, reconoció que estaba al tanto del seguimiento del club italiano, aunque decidió concentrarse en su participación con Colombia y dejar las conversaciones sobre su futuro para después del torneo.

El tercer colombiano en vestir la camiseta de Juventus

Lucumí también se suma a una lista reducida de futbolistas colombianos que han llegado al primer equipo de la Juventus. Antes lo hicieron Juan Guillermo Cuadrado y Juan David Cabal.

Cuadrado abrió el camino en 2015 y permaneció ocho temporadas en Turín. Durante ese periodo disputó 314 partidos, marcó 26 goles y ganó 11 títulos, entre ellos cinco campeonatos de Serie A, cuatro Copas Italia y dos Supercopas de Italia.

Cabal se convirtió en el segundo colombiano en 2024, cuando llegó procedente del Hellas Verona y firmó un vínculo hasta junio de 2029. Ahora Lucumí continuará esa presencia colombiana en la Vecchia Signora después de consolidarse en el fútbol italiano y completar su incorporación al conjunto turinés.

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