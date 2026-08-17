Cristiano Ronaldo vislumbra el retiro: “Probablemente este será mi último año en el fútbol”

Cristiano Ronaldo comienza a visualizar seriamente el final de su carrera como futbolista. El portugués reconoció que 2026 probablemente será su último año en el fútbol, aunque no detalló una fecha concreta para su retiro.

La confesión llegó en una entrevista con la revista estadounidense Vogue, en la que el delantero de Al Nassr habló sobre su futuro, sus negocios y la vida que imagina cuando finalmente deje las canchas.

“Probablemente, este será mi último año en el fútbol“, confesó Cristiano Ronaldo, quien aseguró que quiere despedirse dejando “un legado espectacular“.

A sus 41 años, el portugués ya comenzó a pensar en la siguiente etapa de su vida y afirmó que tiene prácticamente definido cómo ocupará el tiempo cuando termine su trayectoria deportiva.

? CRISTIANO RONALDO ANUNCIA QUE SE RETIRARÁ A FINAL DE TEMPORADA



? “PROBABLEMENTE ESTE SERÁ MI ÚLTIMO AÑO EN EL FÚTBOL”



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??? 23 GOLES PARA LEGAR A LOS 1.000? TIENES UNA ÚLTIMA MISIÓN, COMANDANTE pic.twitter.com/uXzeEUh8i3 — Post United (@postunited) August 16, 2026

Cristiano Ronaldo ya planea su vida después del fútbol

Durante la entrevista, Cristiano Ronaldo explicó que el retiro supondrá un cambio importante después de 25 años dedicados al fútbol, pero aseguró que cuenta con suficientes proyectos para evitar el vacío que puede dejar el deporte profesional.

“Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar sólo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una”, señaló el portugués.

El delantero ha construido en paralelo una amplia actividad empresarial que incluye proyectos en el sector hotelero, clínicas de implantes capilares, agua embotellada y medios de comunicación.

Pero sus planes no se limitarán a los negocios. Ronaldo también quiere dedicar más tiempo a actividades personales que durante su carrera profesional han quedado en segundo plano.

“Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio”, añadió.

El último Mundial de Cristiano Ronaldo con Portugal

El anuncio sobre su posible retiro llega después de que Cristiano Ronaldo disputara su sexto y último Mundial con la selección de Portugal.

El delantero participó en la Copa del Mundo de 2026, pero su equipo quedó eliminado en los octavos de final frente a España. De esta manera, el portugués cerró su participación en el torneo más importante del fútbol internacional sin conseguir el título mundial.

Actualmente, Ronaldo continúa vinculado al Al Nassr de Arabia Saudí, club en el que mantiene un papel protagonista mientras se acerca al final de su carrera.

Su siguiente gran desafío será determinar cuánto tiempo más continuará compitiendo al máximo nivel antes de poner punto final a una trayectoria que comenzó hace más de dos décadas.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez también abrieron una nueva etapa

La posible retirada del futbolista coincide con otro momento importante en su vida personal. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contrajeron matrimonio después de cerca de una década de relación.

La pareja confirmó la boda mediante una publicación en Instagram en la que mostró sus alianzas y acompañó la imagen con el mensaje “C <3 G”.

La ceremonia civil fue privada y se celebró en Cascais, en el área metropolitana de Lisboa, donde ambos estrenaron una nueva casa de verano. Posteriormente, recibieron la bendición de un sacerdote en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima.

Georgina explicó a Vogue que no buscaban una celebración ostentosa y que decidieron casarse en un espacio muy personal para la familia.

“En el salón de nuestra casa, donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas. Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres”, explicó.

??? LA PREMIÈRE VIDÉO DU MARIAGE DE CRISTIANO RONALDO ET GEORGINA.



??? pic.twitter.com/AvY9UP4fw2 — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) August 16, 2026

La modelo también adelantó que en el futuro podrían realizar una celebración más grande junto a sus seres queridos.

“En el futuro tendremos una gran boda para poder celebrarla con familiares y amigos”, agregó.

Con el fútbol acercándose a su capítulo final y una vida empresarial y familiar cada vez más consolidada, Cristiano Ronaldo ya empieza a preparar el día después de su retiro. Por ahora, sus propias palabras colocan a 2026 como el año que podría marcar el final de una de las carreras más prolongadas y exitosas del fútbol moderno.

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