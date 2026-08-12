Cristiano Ronaldo envía un mensaje a Messi tras la muerte de su padre: “Mucha fuerza”

Cristiano Ronaldo se sumó a las muestras de apoyo para Lionel Messi después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, quien murió el pasado sábado a los 68 años en Rosario, Argentina.

El portugués utilizó las redes sociales para enviar un mensaje personal al exjugador del Barcelona, con quien protagonizó durante años una de las grandes rivalidades del fútbol mundial.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza“, escribió Cristiano Ronaldo este miércoles en la publicación de Lionel Messi en Instagram.

El mensaje del delantero portugués rápidamente se sumó a las numerosas muestras de solidaridad que ha recibido la familia Messi tras la muerte de Jorge Messi.

? CRISTIANO RONALDO LE COMENTÓ Y LE DIO LIKE A MESSI EN EL MENSAJE DE DESPEDIDA POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE



“Un abrazo pars ti y los tuyos en estos momentos,Leo, Mucha Fuerza” pic.twitter.com/h47b0tXkZf — Arielipillo (@arielipillo) August 12, 2026

Cristiano Ronaldo y su relación deportiva con Messi

La relación deportiva entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estuvo marcada durante años por sus enfrentamientos en LaLiga, principalmente durante la etapa del portugués en el Real Madrid y la del argentino en el Barcelona.

Esta histórica rivalidad es meramente deportiva, ya que en estos momentos complicados para el argentino, Ronaldo decidió enviar un mensaje de apoyo a Messi en un momento especialmente difícil para el argentino y su familia.

Con pocas palabras, el portugués expresó su cercanía con el astro argentino y le deseó fortaleza para afrontar la pérdida de su padre.

Las muestras de apoyo que ha recibido Messi

El mensaje de Cristiano Ronaldo se suma a los numerosos mensajes de condolencias que Lionel Messi ha recibido desde el fallecimiento de su padre.

Entre las personalidades que expresaron su apoyo aparecen el piloto mexicano Sergio Pérez, los exfutbolistas Carles Puyol, David Beckham y Mario Suárez, además de los jugadores Thibaut Courtois, Ferran Torres y Dani Olmo.

El futbol se unió por Messi??



Tras el fallecimiento de su padre, Lionel Messi recibió mensajes de apoyo de figuras como Cristiano Ronaldo, Checo Pérez, David Beckham y del Barcelona, el club que fue su casa durante gran parte de su carrera. pic.twitter.com/O3xHxQBtul — ImagenTVDeportes (@ImagenDportesTV) August 12, 2026

También se pronunciaron el tenista español Carlos Alcaraz, el FC Barcelona y LaLiga, quienes enviaron sus condolencias a Messi y a sus familiares.

La reacción de distintas figuras del deporte refleja el impacto que tuvo Jorge Messi dentro de la carrera de su hijo y la relación que construyó con el mundo del fútbol.

¿Quién fue Jorge Messi en la carrera de Lionel Messi?

Jorge Messi tuvo un papel fundamental en la trayectoria profesional de su hijo.

Además de acompañarlo durante buena parte de su carrera, fue su representante y estuvo a cargo de la administración del patrimonio familiar.

Su influencia estuvo presente desde las primeras etapas de la carrera de Lionel Messi y continuó durante el crecimiento del argentino hasta convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial.

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