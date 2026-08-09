Messi despide a su padre junto a su familia en un cementerio privado de Rosario

Lionel Messi y su familia despidieron este domingo a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años, durante una ceremonia privada realizada en el cementerio El Prado, ubicado en las afueras de Rosario, Argentina.

El jugador del Inter Miami llegó a la ciudad el sábado por la noche junto con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, en un avión privado procedente de Estados Unidos. La familia se reunió con Celia Cuccittini, madre de Lionel, y sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol para acompañar a Jorge Messi en sus últimos momentos antes de la despedida.

El operativo de seguridad alrededor del cementerio permitió mantener la ceremonia en la intimidad. El Prado permaneció cerrado a visitantes desde el mediodía, mientras algunos aficionados se acercaron para dejar mensajes de apoyo al capitán de la selección de Argentina.

“Fuerza Leo, te amamos“, podía leerse en uno de los mensajes colocados sobre la reja del cementerio.

Rosario acompañó a la familia de Lionel Messi

La muerte de Jorge Messi provocó muestras de solidaridad en Rosario, ciudad estrechamente vinculada con los primeros años de la carrera de Lionel Messi.

El alcalde de Rosario, Pablo Javkin, expresó sus condolencias a la familia y señaló que el Gobierno local se puso a disposición para colaborar con la seguridad y privacidad de la ceremonia.

El homenaje también llegó desde el futbol argentino. Por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los partidos disputados durante el fin de semana en las diferentes categorías profesionales y juveniles comenzaron con un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi.



Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le? pic.twitter.com/YTug2MnM9g — AFA (@afa) August 8, 2026

Además, jugadores, cuerpos técnicos y árbitros utilizaron un brazalete negro como muestra de respeto.

El club donde Messi dio sus primeros pasos también despidió a Jorge

El vínculo entre Jorge Messi y los primeros años de Lionel Messi en el futbol rosarino también quedó reflejado en el mensaje de Abanderado Grandoli, club de barrio donde el astro comenzó a jugar cuando tenía apenas cuatro años.

La institución publicó una fotografía antigua en la que aparecen Lionel Messi, su padre y otros niños junto a un mensaje dedicado a Jorge:

“Jorge (Messi) fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial”.

El club agregó: “Te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia“.

La relación de Jorge Messi con Abanderado Grandoli representa uno de los primeros capítulos de la carrera de su hijo, antes de que Lionel comenzara su camino hacia el futbol profesional.

¿De qué murió Jorge Messi?

Jorge Messi falleció el viernes por la noche a los 68 años en Rosario, donde permanecía hospitalizado debido a una larga enfermedad, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia citadas por la agencia EFE.

El Sanatorio Centro confirmó oficialmente su fallecimiento mediante un comunicado firmado por el director médico, Carlos Mackey.

“Sanatorio Centro, a través de su director médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años”.

La institución también expresó sus condolencias a los familiares y explicó que no proporcionaría información adicional sobre las circunstancias médicas del fallecimiento para proteger la privacidad de la familia.

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este dificil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”.

La salud de Jorge Messi había generado preocupación durante el Mundial 2026

El estado de salud de Jorge Messi ya había generado preocupación durante el Mundial 2026. En aquel momento, algunos medios argentinos llegaron a informar sobre su supuesto fallecimiento, pero el entorno de Lionel Messi desmintió esas versiones.

La familia publicó entonces un comunicado en el que explicó que Jorge atravesaba una situación de salud que requería seguimiento médico.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

Meses después, su estado volvió a deteriorarse hasta su fallecimiento en Rosario.

Jorge Messi, una figura clave en la carrera de Lionel

Nacido en 1958 en la provincia de Santa Fe, Jorge Messi tuvo un papel fundamental en la trayectoria profesional de su hijo.

Además de acompañarlo desde sus primeros años en Rosario, fue su representante y administrador del patrimonio familiar durante buena parte de su carrera.

Su figura estuvo ligada a algunas de las decisiones más importantes en los primeros años del futbolista, desde su salida de Argentina hasta su llegada a Barcelona, donde Lionel Messi terminaría convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la historia del futbol.

Ahora, el astro argentino enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida personal con el respaldo de su familia y de una ciudad que estuvo presente desde los primeros pasos de su carrera.

Seguir leyendo:

· Muere Jorge Messi, padre de Lionel, a los 68 años

· Reacciones tras el sensible fallecimiento del padre de Lionel Messi

· Messi hace falta en Florida y Monterrey vacuna al Inter Miami con puro sabor a cabrito