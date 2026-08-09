Messi hace falta en Florida y Monterrey vacuna al Inter Miami con puro sabor a cabrito

¡Se les acabó la fiesta en la playa! Al Inter Miami le faltó su amuleto de la suerte y el Monterrey no tuvo piedad. Los Rayados viajaron a Florida con el cuchillo entre los dientes y aprovecharon que Lionel Messi se tuvo que chutar el partido desde el palco para recetarle un doloroso 1-2 a las Garzas, dejándolos con el ojo cuadrado y la eliminatoria cuesta arriba.

El golpe en la cancha dolió, pero no se compara con el trago amargo que vive el astro argentino tras la pérdida de su viejo. La noticia agarró a todos en fuera de lugar, dejando al vestidor de las Garzas con el ánimo por los suelos y mandándole un abrazo apretado al diez en este momento tan pesado.

Casemiro ?? Rodrigo De Paul: GOL de @InterMiamiCF.



De Paul convierte con un derechazo cruzado para abrir el marcador del partido en @LeaguesCup. pic.twitter.com/uHuxV50QJe — MLS Español (@MLSes) August 9, 2026

La hermandad del fútbol se hizo notar de inmediato: el gol local llevó dedicatoria directa hasta Rosario, un recordatorio de que en las buenas y en las malas, al amigo nunca se le deja solo.

Desde que se dio a conocer la alineación y el nombre del astro argentino que brilló por su ausencia debido a sus problemas musculares, en la Sultana del Norte se empezó a oler el miedo del rival. Y es que jugar contra el Inter de Miami sin Messi es como ir a una taquería y que no tengan salsa: se pierde casi todo el chiste.

Sin embargo, los locales quisieron hacer la hombrada y pegaron primero gracias a Tomás Avilés, haciendo gritar a una afición que ya se sentía en las nubes.

Pero la veteranía y el colmillo de la Liga MX no viajan en balde. En el segundo tiempo, Monterrey sacó la casta, adelantó líneas y empezó a tocar el balón con ese ritmo sabroso que desespera a cualquiera. El empate cayó como balde de agua fría tras un rebote que Maxi Meza mandó al fondo de las redes. Ahí el partido cambió de dueño; los de Miami empezaron a corretear fantasmas y la expulsión de David Ruiz les terminó de apagar el carro.

Ya con un hombre más, los dirigidos por el Tano Ortiz pasearon el balón de lado a lado, cocinando el gol de la victoria a fuego lento. El premio a la insistencia llegó al minuto 89 con una genialidad de Jorge “Corcho” Rodríguez, quien sacó un zapatazo de esos que se clavan en el ángulo y desarman cualquier intento de estirada del portero. ¡Un auténtico golazo para cerrar el boliche!

Con este resultado, Monterrey regresa a la Sultana con media tarea hecha y el boleto a semis en el bolsillo. Al Inter Miami no le quedará de otra que rezarle a todos los santos para que Messi se recupere milagrosamente, porque venir a meterse al Gigante de Acero con el marcador en contra y la afición regia encima, va a estar más difícil que bajarse de la dieta un fin de semana.

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