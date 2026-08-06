DT del Inter Miami compara a Messi con Picasso tras remontada ante San Luis en la Leagues Cup

Lionel Messi volvió a ser determinante con el Inter Miami. En su regreso como titular tras la Copa Mundial de 2026, el capitán argentino marcó dos goles, repartió una asistencia y encabezó la remontada por 4-2 sobre Atlético de San Luis en el debut de ambos equipos en la Leagues Cup.

Sin embargo, más allá de su brillante actuación, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la del entrenador Guillermo Hoyos, quien recurrió al arte para describir la calidad del campeón del mundo y aseguró que su primer gol fue digno de Pablo Picasso.

Guillermo Hoyos se rinde ante Lionel Messi

Tras el encuentro, el técnico del Inter Miami no ocultó su admiración por el nivel mostrado por Messi, especialmente por la definición con la que igualó el marcador apenas unos minutos después del tanto inicial del conjunto potosino.

“No hay calificativos. Los chicos me estaban mostrando el primer gol que hace. Los que hemos jugado al fútbol sabemos cómo es. Si habláramos de pintura, sería Picasso“, destacó Hoyos.

Las palabras del estratega reflejaron el impacto que sigue generando el argentino incluso entre quienes conviven diariamente con él en el vestidor.

Messi comandó la remontada del Inter Miami

El partido comenzó cuesta arriba para el Inter Miami, ya que Atlético de San Luis sorprendió con un gol apenas a los cinco minutos.

The finish. The celebration. Leo Messi ?? pic.twitter.com/fRxzbkF6Ae — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 6, 2026

La respuesta del equipo estadounidense fue inmediata. Lionel Messi empató el encuentro al minuto 10 con una gran definición dentro del área y posteriormente volvió a aparecer para culminar una destacada jugada colectiva junto a Yannick Bright y Noah Allen, colocando el 3-1 parcial.

SI CAPITÁN! Messi x2 ?? pic.twitter.com/ssqChmttZL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 6, 2026

El argentino también colaboró con una asistencia desde un tiro de esquina para que Micael anotara de cabeza el cuarto tanto de la noche, mientras que Telasco Segovia había marcado previamente el segundo gol con pase de Noah Allen, quien completó una destacada actuación con tres asistencias.

El regreso de Messi como titular ilusiona al Inter Miami

El encuentro marcó el primer partido de Messi como titular desde la final de la Copa Mundial de 2026. El rosarino había reaparecido el fin de semana anterior al disputar poco más de media hora como suplente frente al Columbus Crew, pero ante Atlético de San Luis volvió desde el inicio y dejó claro que mantiene intacta su influencia en el ataque.

Su actuación representa una inyección de confianza para un Inter Miami que busca volver a conquistar la Leagues Cup, torneo que ganó en 2023 con la llegada del argentino y en el que fue subcampeón la temporada pasada.

Inter Miami ya piensa en Monterrey y León

Con los primeros tres puntos en el bolsillo, el Inter Miami continuará su camino en la Leagues Cup enfrentando a Monterrey y posteriormente a León, en busca de avanzar a la fase de eliminación directa.

En el formato del torneo, los clubes de la MLS y la Liga MX disputan tres partidos ante rivales de la liga opuesta. Los puntos obtenidos alimentan una clasificación general y únicamente los cuatro mejores equipos de cada competición consiguen su boleto a los cuartos de final.

Con Lionel Messi nuevamente como protagonista y recibiendo elogios que lo comparan con uno de los artistas más influyentes de la historia, el Inter Miami comenzó el torneo enviando un mensaje claro a sus rivales: el campeón de 2023 vuelve a ser un serio aspirante al título.

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