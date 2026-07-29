Messi termina sus vacaciones y se reporta con el Inter Miami, ¿cuándo reaparecerá?

La espera terminó para los aficionados del Inter Miami. Lionel Messi volvió este miércoles a los entrenamientos del conjunto de Florida luego de disfrutar unos días de vacaciones en Argentina tras la disputa del Mundial 2026, torneo en el que la selección de Argentina perdió la final frente a España.

El club estadounidense compartió una imagen del capitán argentino llegando a las instalaciones de entrenamiento de Fort Lauderdale con un mate en la mano, una postal que rápidamente generó expectativa sobre su posible regreso a las canchas.

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Just 10 days after the World Cup final, he's already back in training with Inter Miami as they continue their MLS season ?



No holiday needed. His love for the game is something else ?



? @InterMiamiCF pic.twitter.com/mYCZB4ijx7 — 433 (@433) July 29, 2026

Messi regresa a Inter Miami después del Mundial

El astro argentino no trabajaba con el Inter Miami desde mayo, cuando inició la pausa de la MLS por la celebración del Mundial y se incorporó a la concentración de la selección de Argentina.

Tras la derrota por 1-0 ante España en la final disputada el 19 de julio, Lionel Messi y Rodrigo De Paul viajaron directamente a Argentina para descansar antes de reincorporarse a la actividad con su club.

Aunque el equipo confirmó el regreso de Messi mediante una fotografía publicada en sus redes sociales, no informó si De Paul también ya se integró a los entrenamientos.

POV: Morning greetings with the squad ??? pic.twitter.com/1ZAodv1BW4 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 29, 2026

¿Cuándo volverá a jugar Lionel Messi?

Durante su ausencia, el Inter Miami consiguió dos triunfos importantes: venció 3-2 al Chicago Fire y posteriormente superó 1-0 al CF Montreal, resultados que permitieron al equipo mantener el buen ritmo competitivo.

Ahora, todas las miradas apuntan al encuentro de este sábado frente al Columbus Crew, donde Lionel Messi podría sumar sus primeros minutos después del Mundial.

En caso de no reaparecer ese partido, otra posibilidad es que su regreso ocurra el próximo 5 de agosto, cuando el Inter Miami debute en la Leagues Cup frente al Atlético de San Luis.

Messi también quedó fuera del All-Star de la MLS

Antes de reincorporarse al club, Lionel Messi y Rodrigo De Paul habían sido convocados al All-Star 2026, partido que reúne a las principales figuras de la MLS y la Liga MX en Charlotte, Carolina del Norte.

Sin embargo, ambos futbolistas fueron liberados de ese compromiso para priorizar su recuperación física después de la intensa actividad que representó el Mundial.

FIFPRO recomienda un descanso mínimo tras cada temporada

La FIFPRO, sindicato internacional de futbolistas profesionales, recomienda que los jugadores tengan al menos 21 días de descanso al finalizar cada temporada.

No obstante, no existe claridad sobre si esa recomendación aplica de la misma manera para la MLS, ya que su calendario se encontraba en marcha antes del inicio del Mundial.

Un día después de la derrota en la final frente a España, Lionel Messi, de 39 años, reconoció el impacto emocional del resultado al publicar en Instagram que el dolor por la derrota fue “muy grande” y que iba “a costar que cierre esta herida”.

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