Marjorie Taylor Greene, exrepresentante por Georgia, se casó con un reconocido periodista

Por algunos días, Marjorie Taylor Greene, exrepresentante por Georgia, se mantendrá alejada de la política debido a que contrajo matrimonio con Brian Glenn, reconocido periodista ligado a los intereses de MAGA.

La excongresista previamente estuvo casada durante 27 años con Perry Greene, presidente de Taylor Commercial, Inc., una empresa reconocida como una de las mayores contratistas de revestimientos exteriores en Estados Unidos.

Sin embargo, hacia finales de 2022, el millonario empresario solicitó el divorcio de la exrepublicana ante la información divulgada por varios medios informativos de que ella había incurrido en múltiples infidelidades, destacando a Craig Ivey, considerado el gurú del sexo tántrico poliamoroso, y con el gerente del gimnasio local que la rubia solía frecuentar.

A pesar de ello, Perry Greene optó por concluir su matrimonio de una manera tan diplomática que emitió un comunicado en alusión a su separación.

“Marjorie ha sido mi mejor amiga durante los últimos 29 años y ha sido una madre maravillosa. Aunque nuestros caminos se separen, seguiremos centrados en nuestros tres increíbles hijos, sus proyectos futuros y nuestra amistad”, indicó parte del texto.

Semanas después de que su matrimonio se había disuelto, Marjorie Taylor Greene comenzó a ser captada públicamente con el periodista Brian Glenn quien también terminó por divorciarse de su entonces conyugue.

Last night, surrounded by our families, @brianglenntv and I said “I do”?? pic.twitter.com/P30bpd3j5h — Marjorie Taylor Greene ?? (@mtgreenee) July 29, 2026

A través de una publicación compartida en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la controversial rubia, se dirigió a sus simpatizantes para compartir su alegría tras haberse casado por segunda vez luego de una relación sentimental sostenida desde hace poco más de tres años.

“Anoche, rodeados de nuestras familias, @brianglenntv y yo dijimos ‘Sí, quiero’”, escribió la mujer de 52 años en un mensaje al cual le sumó cuatro fotografías de su enlace matrimonial llevado a cabo en el legendario hotel Bellagio ubicado en Las Vegas, Nevada.

En enero, Marjorie Taylor Greene renunció a su escaño en la Cámara de Representantes y a principios de este mes amagó con la idea de lanzar un nuevo partido político.

“Creo que hay un grupo de nosotros que, si decidimos unirnos, podríamos lanzar un partido verdaderamente centrado en Estados Unidos que no caiga en las trampas de los demócratas ni de los republicanos, sino que podría reunir a figuras importantes de la derecha y de izquierda”, mencionó en una entrevista concedida al programa “Piers Morgan Uncensored”.

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