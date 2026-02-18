Marjorie Taylor Greene le responde a Donald Trump que es un honor haberla llamado traidora

Marjorie Taylor Greene, exrepresentante por Georgia, continúa adelante con su guerra de declaraciones en contra del presidente Donald Trump y ahora menciona que es un honor enterarse que la llama traidora.

El malestar del magnate neoyorquino entorno a la controversial mujer que lo apoyó durante toda su campaña frente a los votantes de Georgia se produjo a partir de unas declaraciones emitidas a principios de este mes donde afirmó que la marca MAGA (“Hagamos a Estados Unidos grande otra vez”) es una “mentira”, además de asegurar que el republicano de 79 años sólo se ha enfocado en complacer a los millonarios que apuntaron su campaña dejando relegadas las necesidades del resto de los ciudadanos.

“Creo que la gente se está dando cuenta de que todo era mentira. Fue una gran mentira para la gente. A lo que MAGA realmente está sirviendo en esta administración, a quienes está sirviendo, es a sus grandes donantes”, expresó Taylor Greene durante una entrevista concedida a la locutora radial Kim Iversen.

En respuesta, Trump expuso que la rubia de 51 años, quien hasta enero pasado representaba al 14.º distrito congresional de Georgia. está molesta porque pronto se elegirá a la persona que habrá de ocupar el puesto vacante después de que optó por renunciar.

“Tenemos mucha gente que quiere ocupar el lugar de Marjorie ‘Traidora’ Greene”, expresó el mandatario en alusión a que existen 18 candidatos postulando para reemplazarla.

Marjorie Taylor Greene no soportó la presión ejercida por Donald Trump y prefirió renunciar a su cargo como representante de Georgia. (Crédito: Mike Stewart / AP)

Ante la denostación de quien fuera su modelo de inspiración en la política, la georgiana no se quedó callada y mediante una publicación compartida en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, reconoció no estar arrepentida por rehusarse a cumplir con la voluntad de Trump, lo cual para ella hubiera resultado indigno.

“Que me llame así se ha convertido en una insignia de honor porque no estoy en su secta. Me negué a ceder a sus demandas de encubrir los archivos de Epstein para proteger a sus amigos y dejé de luchar con todas mis fuerzas por un equipo que intencionalmente se niega a ganar”, subrayó.

Por el momento, el presidente ya respaldó a Clay Fuller en la carrera por ocupar la plaza de Taylor Greene en la Cámara de Representante.

“Clay Fuller tiene mi total y completo respaldo para ser el próximo representante del 14.º Distrito Congresional de Georgia. ¡NO LOS DEFRAUDARÁ!”, escribió en la plataforma Truth Social.

