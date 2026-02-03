Marjorie Taylor Greene afirma que las grandes corporaciones son quienes gobiernan a EE.UU.

La exrepresentante republicana Marjorie Taylor Greene volvió a arremeter en contra del presidente Donald Trump al asegurar que las grandes corporaciones son quienes presuntamente gobiernan al país.

Durante una entrevista concedida a la locutora de radio Kim Iversen, la conservadora que hasta el mes pasado representó al 14º distrito congresional de Georgia indicó que el actual mandatario está subordinado a la voluntad de gobiernos extranjeros, corporaciones y millonarios que apoyaron su campaña con donativos para lograr hacer posible su retorno a la Casa Blanca.

“Son los países extranjeros. Ellos son quienes mandan aquí. Son las grandes corporaciones. Eso es realmente MAGA. Estamos viendo guerras en nombre de Israel. Estamos viendo cómo se desarrolla todo un plan, que en realidad es un nuevo orden mundial. Es una nueva forma de hacer negocios”, expresó.

Acto seguido, Greene mencionó que el lema “Make American Great Again (MAGA)”, el cual creó Trump, era una “mentira” hoy expuesta ante los ojos de millones personas no sólo en Estados Unidos.

“Creo que la gente se está dando cuenta de que todo era mentira. Fue una gran mentira para la gente.

A lo que MAGA realmente está sirviendo en esta administración es a sus grandes donantes, los que donaron todo el dinero y continúan donando a los PAC del presidente, al 250 aniversario y para el gran salón de baile”, subrayó.

Antes de convertirse en detractora de Donald Trump, Marjorie Taylor Greene sentía una verdadera devoción por él al grado de llegar a compararlo con Jesucristo.

“Trump se suma a algunas de las personas más increíbles de la historia que están siendo arrestadas. Nelson Mandela fue arrestado y cumplió condena en prisión. Jesús: Jesús fue arrestado y asesinado por el gobierno romano.

Los demócratas y los medios de noticias falsos quieren hablar constantemente de: ‘Oh, el presidente Trump es un delincuente convicto’. Bueno, ¿quieren saber algo? El hombre que adoro también es un delincuente convicto y fue asesinado en una cruz romana”, expresó en junio de 2024, cuando el hombre que hoy gobierna al país enfrentaba la posibilidad de terminar preso debido a varios delitos que le pretendían adjudicar.

