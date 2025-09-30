Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, teme que alguien intente asesinarla

La republicana Marjorie Taylor Greene compartió un mensaje en redes sociales a través del cual asegura temer que alguien le quite la vida y después todo apunte a un presunto suicidio.

Desde hace tiempo, la representante por Georgia ha emitido varias desafortunadas declaraciones que la han hecho objeto de criticas incluso al interior de su mismo partido.

En junio, después de aprobar el denominado “hermoso proyecto de ley” fiscal y presupuestal del presidente Donald Trump, Taylor Greene reconoció no haberlo leído

“Siendo transparente, desconocía esta sección en las páginas 278 y 279 del OBBB que priva a los estados del derecho a legislar o regular la IA durante 10 años. Me opongo rotundamente a esto, ya que es una violación de los derechos estatales, y habría votado NO si hubiera sabido que estaba incluido”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Hace un par de meses, Marjorie Taylor Greene rechazó contender en busca de alcanzar el sueño de gobernar a su natal Georgia. (Crédito: Shawn Thew / EFE)

En su momento, la controversial rubia también comparó al presidente Donald Trump con “Jesucristo” e incluso llegó a mencionar estar convencida de que “los terremotos y eclipses son señales de Dios para que Estados Unidos se arrepienta de lo que está haciendo”.

En una nueva e inesperada publicación en X, la conservadora de 51 años sorprendió al advertir que su vida podría estar en peligro debido a que públicamente exigió la apertura de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el millonario acusado de encabezar una red de explotación sexual de jovencitas y quien apareció muerto en una celda del Centro Correccional de Nueva York, en agosto de 2019.

“No tengo pensamientos suicidas y soy una de las personas más felices y sanas que conocerán.

Dicho esto, si algo me sucede, les pido a todos que averigüen qué gobierno extranjero o persona poderosa tomaría medidas atroces para impedir que se divulgue la información. No solo por este tema, sino por la verdad que he estado diciendo. La gente entiende lo que digo”, indicó.

A pesar de tener miedo, la mujer que hace un par de meses descartó pretender sumarse a la carrera para tratar de ser gobernadora de Georgia, reiteró que seguirá adelante en su lucha por la defensa de víctimas de violación.

“No se trataba de una competencia de meadas entre partidos políticos o enemigos políticos. Apoyo a las niñas y mujeres que sufren abusos y violaciones sexuales. Punto. Siempre. En todo momento”, concluyó.

