“Terremotos y eclipses son señales de Dios para que EE. UU. se arrepienta”, afirma republicana

Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, está convencida de que los “terremotos y eclipses son señales de Dios” para que los estadounidenses se arrepientan.

Horas después de que un movimiento telúrico de magnitud 4.8 se produjo cerca de Lebanon, Nueva Jersey, a unas 50 millas de Manhattan, y de que después se presentara una réplica reportada con 3.8 de intensidad, la republicana de 49 años se dio a la tarea de compartir un controversial mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

“Dios está enviando a Estados Unidos fuertes señales para decirnos que nos arrepintamos. Terremotos y eclipses y muchas cosas más por venir. Rezo para que nuestro país escuche”, escribió.

La premonición de la mujer de Georgia surge un par de días antes de que se produzca un eclipse solar que, durante algunos minutos, oscurecerá a ciertas zonas de América del Norte.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el fenómeno astronómico dejará en la penumbra a Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine.

Cabe señalar que, anteriormente, la republicana Greene también acaparó la atención de los estadounidenses al sugerir que los incendios forestales de California eran provocados por láseres espaciales controlados por una poderosa familia judía.

Sin embargo, nunca presentó pruebas sobre sus declaraciones como tampoco lo hizo cuando se sumó a quienes apoyaban la teoría de que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron robadas a Donald Trump.

En su momento, el nombre de Marjorie Taylor Greene figuró como opción para ser elegida por Donald Trump como compañera de fórmula. (Crédito: Chris Carlson / AP)

Al parecer, a la rubia política le agrada hacerse famosa a través de la controversia.

De hecho, antes de las vacaciones de Semana Santa, sugirió remover a Mike Johnson de la presidencia de la Cámara de Representantes por presuntamente haber traicionado a los republicanos al ceder a la presión de los demócratas para aprobar el gasto del gobierno federal.

“Soy un miembro con buena reputación y no deseo causar dolor a nuestra conferencia ni sembrar el caos en la Cámara, pero presenté una moción para desalojar el cargo después de que el presidente Johnson traicionara nuestra conferencia y violara nuestras reglas.

No estoy diciendo que no sucederá en dos semanas, o que no sucederá en un mes o quién sabe cuándo, pero sí digo que el reloj ha comenzado. Es hora de que nuestra conferencia elija un nuevo presidente”, indicó.

