Ryan García da positivo por Ostarine y otra sustancia ilícita para su pelea contra Haney

Tan solo días después haber sacudido al mundo del boxeo al vencer a Devin Haney en Nueva York, Ryan García fue el sacudido este miércoles al reportarse que dio positivo de dos sustancias prohibidas en exámenes antidopaje para dicho combate.

ESPN reportó que Ryan García dio positivo por Ostarine en sus pruebas de orina realizadas un día antes de la pelea contra Devin Haney y también el mismo día del combate según una carta enviada a las partes involucradas por la Asociación de Antidopaje Voluntario (VADA).

García, según ESPN, también dio positivo por 19-Norandrosterona, pero este dopaje no ha sido confirmado. El peleador tiene 10 días para solicitar la prueba B.

Ryan García: “Yo no hago trampas”

“Todos saben que yo no hago tramas”, dijo García en un video publicado tras conocer la noticia, alegando que todo se trata de mentiras. “Esta es gente que está tratando de atacarme por alguna razón… nunca he tomado esteroides en mi vida… si acaso he tomado suplementos”.

La noticia del presunto dopaje se suma a la serie de incidentes y contratiempos que fueron parte de la pelea en Brooklyn: García falló en dar el peso reglamentario por 3.2 libras y luego dio a entender que lo hizo de manera planeada para tener ventaja en el ring. En semanas previas su conducta errática causó desconcierto, incluyendo videos en los que se le veía consumiendo marihuana.

García, claramente más fuerte en la noche de la pelea, envió a Haney a la lona tres veces y estuvo a punto de noquearlo. Su victoria por decisión mayoritaria es considerada una de las mayores sorpresas en el boxeo en años recientes.

Así lució Ryan García el día de su pelea con Devin Haney el 20 de abril. Según la VADA, consumió sustancias prohibidas. Crédito: Frank Franklin II | AP

Reacciones tras el positivo de Ryan García

Su promotora, Golden Boy, emitió un comunicado tras salir el reporte de los exámenes fallidos: “Ryan ha publicado múltiples comunicados negando conocimiento de usar alguna sustancia prohibida y nosotros le creemos. Estamos trabajando con su equipo para determinar cómo se obtuvieron estos resultados”.

El campamento de Devin Haney acusó a García de hacer trampa tras la noticia, incluyendo un comunicado del propio Haney.

“Siempre he sido un impulsor de pelear limpio y esto es un ejemplo de eso. Ryan les debe una disculpa a los fans, y según su reciente tuit él aún cree que esto es una broma. Nosotros ponemos nuestras vidas en juego para entretener a la gente… Con el boxeo no se juega”, dijo el campeón mundial superligero.

Ostarine es un andrógeno (SARM) que ayuda al crecimiento muscular, a la pérdida de grasa corporal y a la recuperación de la masa muscular.

