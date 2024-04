Ryan García coquetea con Alexa Dellanos tras regalar anillo de $1.5 millones de dólares a otra mujer

Ryan García ha estado liderando los titulares por su victoria sobre Devin Haney y también por sus acciones fuera del ring. Tras comprometerse con la actriz de cine para adultos Savannah Bond, el californiano fue visto muy cariñoso con Alexa Dellanos después de haberle regalado un anillo de $1.5 millones de dólares a otra mujer.

De acuerdo con Despierta América, García durante su estancia en la ciudad de Miami salió con la hija de Mirka Dellanos, pero horas antes estuvo con otra mujer a quien le hizo el costoso obsequio y lo presumió en un video en sus redes sociales.

Luego de tres años de matrimonio, King Ry se divorció el pasado mes de enero de su expareja Drea Celin, con la que tuvo dos hijos, y reconoció que este proceso lo destruyó un poco. Desde entonces ha llevado una vida de excesos de la cual no se siente muy orgulloso.

“Estoy pasando por muchas cosas. Pasé por un divorcio. Me han estado sucediendo muchas cosas en mi vida que me destrozaron un poco. Hice lo que sentí que tenía que hacer para sentirme bien. Entonces, bebí todos los días e hice lo que quería. No estoy orgulloso de ello, en absoluto. Solo rezo por mis hijos y espero que estén bien. Espero haberlos hecho sentir orgullosos. No me mires como un ejemplo”, declaró en la rueda de prensa posterior a su victoria.

En cuanto a su compromiso con Savannah Bond, se desconoce si realmente fue en serio o parte de su troleo, ya que Ryan García mostró un comportamiento errático durante los días previos a la pelea con Devin Haney haciéndose pasar por loco para meterse en la cabeza de su oponente.

Haney era el favorito en las casas de apuestas, pero García dio la sorpresa al derribar en tres ocasiones a The Dream durante la pelea y llevarse la mayor victoria de su carrera en las tarjetas por decisión mayoritaria de los jueces (112-112, 114-110 y 115-109). Como King Ry llegó pesando tres libras de más y tuvo que pagar $1.5 millones de dólares tras una apuesta que hizo con su rival, no pudo arrebatarle el cinturón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) porque no estuvo en juego.

Este triunfo el californiano lo ha celebrado por todo lo alto y en sus redes sociales se le ha visto con varias mujeres disfrutando de la gran bolsa de dinero que ganó. Según García, se embolsilló $50 millones de dólares por vencer a Haney y $12 millones de dólares más por apostar por sí mismo en su pelea.

Ryan García, de 24 años, debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte y ahora conmocionó al mundo al derrotar al campeón del CMB. El boxeador mexoamericano posee récord de 25 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

