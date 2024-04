Ryan García se sincera sobre su comportamiento antes de vencer a Haney: “Estoy pasando por muchas cosas”

Ryan García se sinceró sobre su errático comportamiento antes de su espectacular victoria contra Devin Haney y explicó que en la preparación para su pelea pasó por muchas cosas a nivel personal que lo “destrozaron un poco”.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, García expresó que se vio afectado por el divorcio de su expareja Drea Celin y otras situaciones que no quiso mencionar que lo llevaron a beber todos los días para sentirse bien. King Ry también reconoció que ingirió alcohol durante su preparación y no se siente orgulloso por ello, pero esto no le impidió vencer a Haney.

“Me importa un carajo lo que la gente diga de mí. Caminé a través del fuego, me presionaron y todavía vencí al mal**to Devin Haney. Bebí todos los días y aun así lo vencí. Hice todo. ¿Qué carajo? Falsa realidad, ¿verdad? ¡Bebí todas las noches! Salí el primer lunes y martes, ¿y qué pasó? Gané. No necesariamente estoy orgulloso de eso, pero solo lo digo para mostrarles que ustedes realmente no pueden jod**me. Hago lo que quiero y aun así gané”, dijo.

Ryan García no se siente orgullo de sus acciones antes de la pelea con Devin Haney. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Estoy pasando por muchas cosas. Pasé por un divorcio. Me han estado sucediendo muchas cosas en mi vida que me destrozaron un poco. Hice lo que sentí que tenía que hacer para sentirme bien. Entonces, bebí todos los días e hice lo que quería. No estoy orgulloso de ello, en absoluto. Solo rezo por mis hijos y espero que estén bien. Espero haberlos hecho sentir orgullosos. No me mires como un ejemplo”, añadió.

Desde que se anunció el combate entre Devin Haney y Ryan García todo fue muy controvertido. El californiano tuvo un comportamiento errático en las ruedas de prensa y las redes sociales donde admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero todo fue un troleo y también situaciones de vida que lo afectaron.

A pesar de que Haney era el favorito en las casas de apuestas, García dio la sorpresa al derribar en tres ocasiones a The Dream durante la pelea y llevarse la mayor victoria de su carrera en las tarjetas por decisión mayoritaria de los jueces (112-112, 114-110 y 115-109).

Ryan García derribó en tres ocasiones a Devin Haney con su mano izquierda y se llevó la victoria más grande de su carrera. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Como King Ry llegó pesando tres libras de más y tuvo que pagar $1.5 millones de dólares tras una apuesta que hizo con su rival, el cinturón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no estuvo en juego, pero el estadounidense aún continúa siendo el campeón a pesar de que salió derrotado y pidió la revancha.

Ryan García, de 24 años, debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte y ahora conmocionó al mundo al derrotar al campeón del CMB. El boxeador mexoamericano posee récord de 25 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

