Padre de Ryan García explota contra los haters tras sorprendente triunfo sobre Haney: “Mal**tos sean”

Después de la sorprendente victoria de Ryan García sobre Devin Haney en Nueva York, Henry García -padre de King Ry- explotó contra los haters que aseguraban que su hijo perdería ante The Dream y que pensaban que estaba loco.

En declaraciones a la prensa tras el triunfo, García Sr. admitió sentirse feliz de que los detractores de King Ry perdieran y dejó claro que todo lo que hizo su hijo previo a la pelea fue un troleo para meterse en la cabeza de Haney.

“Yo les dije a todos, pero no entienden, son estúpidos. Cuando mi hijo pega, se acabó. Pero son estúpidos, y eso es lo que les pasa. Eso es lo que les pasa a todos los haters y detractores, al mal**to (Paulie) Malignaggi, al mal**to (Shawn) Porter, a Algieri, que es un pedazo de mier**. Y hasta Timothy Bradley. Claro que sentimos alivio. Le ganamos a The Dream, que decían que era un libra por libra, que era de los dos o tres mejores, mal**tos sean todos los que dijeron eso. Mal**to seas, Eddie Hearn, tú también, por odiar a mi hijo. Estoy muy orgulloso, pero no soporto a toda la gente que estuvo en su contra. Estoy feliz de que todos sus detractores perdieron, que perdieron mucho mal**to dinero”, dijo.

Ryan García sorprendió al mundo y obtuvo la mayor victoria de su carrera frente a Devin Haney. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Estoy muy contento por eso. Tienen que escucharme a mí. Yo les dije que si mi hijo conectaba sólido a ese muchacho, lo iba a sacudir o lo iba a derribar. ¿Y mentí? Esto es lo más grande, porque Ryan solo había perdido una sola vez, y fue por las estipulaciones. Si te enfrentas a Ryan cuando está al 100 por ciento físicamente. Hoy mi hijo estuvo al 95 por ciento de su forma. Ryan no está loco. Él estaba trolleando a todos, y yo se los dije. Se quería meter en la cabeza de Devin. No era cerveza lo que se tomó, era sidra, pero los engañamos a todos. Y por eso todos apostaron su dinero por Devin Haney, y lo perdieron”, añadió.

A pesar de que Devin Haney era el favorito en las casas de apuestas, Ryan García dio la sorpresa al derribar en tres ocasiones a The Dream y llevarse la mayor victoria de su carrera por decisión mayoritaria de los jueces (112-112, 114-110 y 115-109).

Como King Ry llegó pesando tres libras de más y tuvo que pagar $1.5 millones de dólares tras una apuesta, el cinturón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no estuvo en juego, pero como el estadounidense salió derrotado el título ahora quedó vacante.

Ryan García derribó en tres ocasiones a Devin Haney con su gancho de izquierda y se llevó la victoria más grande de su carrera. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 24 años, debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte y ahora conmocionó al mundo al derrotar al campeón del CMB. El boxeador mexoamericano posee récord de 25 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, de 24 años, se convirtió en campeón de las 140 libras al derrotar a Regis Prograis el pasado mes de diciembre y perdió su invicto ante King Ry en su segunda actuación en la división. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y una derrota.

