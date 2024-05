Anitta sobre los rumores de romance con Peso Pluma: “Tenemos una gran energía”

Anitta y Peso Pluma protagonizan una ola de rumores sobre un presunto romance entre ellos; sin embargo, ningunos de los dos ha confirmado desmentido los comentarios.

Recientemente, la cantante brasileña se refirió a los comentarios de sus fanáticos sobre su relación con el cantante mexicano en una entrevista con Entertainment Tonight.

“Creo que simplemente les agradamos”, dijo Anitta sobre los rumores de una supuesto romance entre ella y Peso Pluma.

“Creo que ambos tenemos una gran energía. Creo que a los fans les encanta ver a dos personas con gran energía juntas”, agregó sin confirmar o desmentir los rumores.

Tras su presentación el año pasado en TikTok In the Mix y su reciente aparición en los Latin American Music Awards, los rumores sobre un supuesto romance entre ambos cantantes ha inundado las redes sociales, sobre todo porque al parecer su mostraron muy cariñosos en el after party de los Latin AMAs, donde fueron vistos dándose otro beso.

A principios de abril, Peso Pluma dijo que él y Anitta eran solo amigos luego de que ambos acapararan los titulares desde que protagonizó un momento romántico con la cantante brasileña en el festival de música Tecate Pa’l Norte donde se dieron un beso frente al público.

La cantante brasileña aseguró que le tiene mucho cariño a Peso Pluma. “Lo amo, creo que él también me ama. Y es asombroso. Nos gusta ser naturales al respecto”, aseguró.

Más allá de los rumores, esta semana Anitta se convirtió en la primera mujer brasileña en ser homenajeada en el evento Variety Power of Women New York.

¿Están solteros?

Peso Pluma mantenía una relación con la cantante argentina Nicki Nicole; sin embargo, la relación de la pareja terminó a finales de febrero, luego de que se difundiera un video del mexicano junto a otra mujer en Las Vegas.

Anitta, por su parte, está soltera, aunque en el pasado se le ha vinculado de forma romántica con Maluma, Mr. Thug y Thiago Magalhães.

