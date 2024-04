Anitta anuncia la fecha de lanzamiento de su álbum “Funk Generation”

El año pasado Anitta cambió de disquera y de inmediato comenzó a trabajar en una nueva colección de canciones. Ahora complació a sus fans publicando en Instagram la portada del álbum Funk Generation, que la muestra luciendo su bronceado y usando un bikini de mezclilla.

Sobre el contenido del disco (que estará disponible el 26 de abril) la cantante brasileña escribió lo siguiente: “Funk Generation es un álbum en el que celebro mis raíces. Es donde expreso el poder del funk carioca en cada tema: ritmos únicos, bailables y sensuales. Es un ritmo nacido en las favelas, donde crecí, que destila resistencia y arte en cada comunidad. Estoy orgullosa de trabajar en un proyecto sobre un género injustamente estigmatizado en Brasil, pero que poco a poco va ganando reconocimiento en todo el mundo”.

Para promocionar Funk Generation Anitta hará su primera gira mundial, en la que recorrerá 13 países, comenzando por México el 18 de mayo. “¡Para que puedan festejar conmigo de una manera única, intensa y cercana! ¡Prepárense para sentir el funk como NUNCA antes!”

Desliza para ver todas las fotos

Anitta nunca ha ocultado que desde niña es gran fan de Mariah Carey. Todo se lo debe a su tía, quien la invitaba a su casa a escuchar los CDs de la cantante estadounidense. Ahora ambas asistieron al show de Mariah y hasta posaron junto a ésta para una foto: “Nos recibió con mucho amor. Lloré durante el show, pensando en lo bendecida que es mi vida, en cuántos sueños me ayudó a lograr mi carrera. Pensé: ‘¿Y si me hubiera rendido en esa difícil situación?’ No estaría aquí hoy, ni en el show, ni en el camerino ni en las muchas otras hermosas oportunidades que la vida me ha brindado. Mi tía voló de Brasil a Las Vegas sólo para ver a nuestra diva 2 noches seguidas, y pude brindarle este momento de gratitud. Valió la pena cada minuto. Qué felicidad. Gracias Mariah Carey. Tu concierto es el mejor de todos. Te queremos tanto”.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: