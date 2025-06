Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de junio de 2025

LEO

No te me achicopales por lo que ya fue y se lo llevó la fregada, ni te mortifiques por un futuro que ni sabes si va a llegar como lo imaginas. La vida tiene su ritmo, así que mejor suéltate el chongo, vive el presente y disfruta lo que tienes, que no necesitas más que tu buena compañía pa’ ser feliz. El que te quiera, que te busque; y el que no, mira, que se haga rollito y se largue, que tú no estás para andar esperando ni aguantando babosadas de nadie.

Traes una lucha interna, pero aguas con querer tirar la toalla nomás porque las cosas no se dan a la primera. Respira hondo y ten paciencia, que eso que tanto has soñado y deseado con todas tus ganas, ya viene en camino, solo no la riegues por desesperado. Estás por tomar una de esas decisiones que te cambian la vida, así que pon a trabajar el cerebro y no el corazoncito menso, porque si decides con el corazón, podrías acabar arrepintiéndote… y feo.

No sigas tirando tu amor, tu energía ni tus buenas vibras a quien nomás está bonito por fuera pero podrido por dentro. Aprende a mirar más allá de la cara bonita, que no cualquiera merece tus lágrimas. Se te da eso de andar llorando por quien ni te pela, y ya va siendo hora de cambiar ese patrón. Vienen días buenos en lo económico, y por fin empezarás a ver la luz en lo laboral, pero recuerda que el trabajo también es emocional: si no te das tu lugar, nadie lo va a hacer por ti.

VIRGO

Se asoma un viajecito que podría cambiarte la jugada, pero no te emociones tanto y ten cuidado, porque también viene con riesgo de accidentes o sustitos. Ya sabes cómo eres de aprensivo, así que más vale prevenir que andar llorando con el pie vendado. Te vas a reencontrar con una amistad que tenías más olvidada que el pago del predial, y ese mensaje o correo que recibirás te va a dejar con el corazón contento y el ego alzado.

Si no quieres que te caiga el milagrito del domingo siete, ponte trucha, andas más fértil que tierra recién regada, así que si no está en tus planes andar criando bendiciones, échale ganas a la protección y deja de andar de valiente sin casco. En estos días podrías empezar a sentir cosquillas por alguien nuevo, aunque ya tengas tu colchón asegurado, no juegues con fuego, que no todo el que te calienta te conviene, y podrías terminar quemándote y quemando a quien sí te quiere de verdad.

En temas del amor, se te vienen varias oportunidades, pero no te vayas como gordita en tobogán. Apréndete a valorar, porque si das todo desde la primera cita, lo único que van a querer es repetir menú sin compromiso y luego ahí andas, llorando con la playlist de desamor.

También podrían llegar revolcones de una noche, encamamientos sabrosones, pero uno de esos podría causarte más broncas que satisfacción, no confundas pasión con conexión. Aprende a poner límites y no confundas las ganas con el amor verdadero. Si te sabes medir, todo bien, pero si te dejas llevar, podrías terminar metido hasta el cuello y con más problemas que orgasmos.

LIBRA

Traes en mente un proyectito de negocio que tiene buena pinta, ya sea de compra, venta o intercambio de lo que caiga, y podrías hacer buena lana con eso. Pero ojo, no te vayas a confiar de cualquier hijo de vecina porque hay quienes te aplauden de frente y por la espalda te quieren ver caer. Analiza bien a quién metes en el changarro, porque no todo lo que brilla es oro ni toda sonrisa es de amigos.

Ve tras eso que quieres, que el universo ya te trae entre ceja y ceja para cumplirte unos cuantos caprichos, sobre todo en estos meses. Se visualiza un nuevo trabajo, un cambio de ciudad o una sacudida profesional que te va a acomodar los chakras, pero para que todo fluya, necesitas cuidarte más, sobre todo en la salud: podrías andar batallando con enfermedades respiratorias si no te abrigas o te sigues comiendo los helados a las 3 de la mañana.

Si tienes pareja, bájale a los celos tóxicos, que no eres ministerio público pa’ andar investigando cada paso del otro, si no hay confianza, ¿pa’ qué estás ahí? No tiene caso vivir en una relación llena de dudas y reproches, o se afianzan o se sueltan. También ten más control con la tragazón, porque podrías subir de dos a tres kilitos que luego te va a costar Dios y su ayuda bajarlos. La flojera no quema calorías, acuérdate.

En temas de dinero, ¡aguas! Viene una racha media apretada y si no aprendes a ahorrar o a decir “no gracias”, podrías quedar mal con algunas deudas o pagos pendientes, es momento de ponerte orden y de cuidar hasta el último peso, porque después vas a andar buscando quién te preste y nomás el banco te va a contestar.

ESCORPIÓN

Muchos de tus males vienen porque dejas las cosas empezadas, y cuando hay que apretar el paso, te me vienes abajo, gana la flojera, el desánimo o el drama, y en vez de ponerte las pilas, te haces bolita y esperas que todo se arregle solo y pues no, la vida no es mágica, tienes que meterle acción si quieres ver resultados.

También te afecta mucho lo que dicen los demás, cuando ya deberías haberte vacunado contra el veneno ajeno. Aprende a que te valga lo que opinen los que ni aportan, ni ayudan, ni están cuando los necesitas, si la persona que te gusta anda con mañas raras o coqueteando a lo descarado, no le ruegues ni lo justifiques: mándalo al chorizo con todo y moño. No sigas esperando que cambie, porque eso no va a pasar ni aunque reces con veladora de 7 días.

En el tema de salud, mejora tu estado de ánimo, pero también necesitas meterle vitaminas y buena alimentación, porque podrías andar con las defensas por los suelos y eso te vuelve blanco fácil para cualquier infección , cuida tu cuerpecito, que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti.

Traes sueños bien chulos, pero no terminas ni uno porque te desesperas a la mitad, la clave está en ser terco con lo que quieres, si tú no te aferras a lo que sueñas, nadie va a luchar por ti. Cuídate de una persona de piel clara, que anda con intenciones medio torcidas, si algo no te late, hazle caso a tu intuición que rara vez se equivoca.

Se ve un reencuentro con alguien del pasado, tal vez una amistad que te movía el tapete o que fue importante en algún punto, días de introspección y de acomodar tu cabeza y tu corazón, no dejes pendientes ni te quedes con las ganas de vivir, de decir o de hacer. La vida no espera, así que ve y cómetela de un bocado.

SAGITARIO

Traes un sube y baja emocional que ya ni tú te aguantas, un día quieres comerte al mundo y al siguiente no quieres ni levantarte de la cama, aprende a llevar la vida con más calma, porque ese ritmo de emociones intensas solo te está dejando cansado, frustrado y con las defensas bajas. Mucho cuidado con alguien cercano que últimamente anda medio cortante contigo… algo raro se trae, y es probable que ande pensando que le andas tirando tierra por la espalda.

Y hablando de regresos del más allá… prepárate porque un ex amor va a buscarte con el pretexto más menso del mundo, no te me ablandes, ponte perr@ y no caigas otra vez en la misma trampa, si ya sufriste antes, ¿pa’ qué quieres repetir capítulo? Aprende a cerrar ciclos que ya no tienen sentido, y mejor enfócate en ese sueño o meta que dejaste en pausa hace tiempo, es momento de retomar eso que dejaste a medias por miedo o por falta de tiempo.

También podrían llegar revolcones de una noche, y sí, incluso con ese vecino o vecina que te echa el ojo cada que sales a tender la ropa, pero no confundas calentura con amor, que una cosa es desvelarte por gusto y otra muy distinta es amanecer con arrepentimiento, si ya andas en pareja, no permitas que la monotonía los apague, porque si no le meten sazón, eso podría enfriarse de fea manera.

En los juegos de azar traes buena racha, así que si se te antoja rascarle a un billetito o echarle al número de la suerte, date… podrías llevarte una sorpresa que te alegre la quincena, pero ojo, no abuses, que la suerte no es eterna.

CAPRICORNIO

Se vienen cambios laborales que, aunque te sacudan un poco al principio, te van a acomodar mejor de lo que esperabas, si venías arrastrando broncas económicas o desánimo profesional, agárrate, porque la vida por fin te va a echar una manita, pero eso sí, no esperes milagros acostado en el sillón, también tienes que moverte y buscar esas oportunidades, porque a veces lo bueno no llega, se construye.

No dejes de soñar ni de perseguir lo que quieres, aunque sientas que se te ha complicado todo, las caídas que has tenido en el camino han sido para que aprendas, te fortalezcas y te conviertas en ese cabrón o cabrona que ya no se deja de nadie, si en el amor hay cosas que ya no te llenan, no le sigas haciendo al cuento, si algo no te late, dilo. Y si ya no te hace feliz, mejor suelta y busca algo que sí te haga vibrar sabroso.

Noticias de un familiar que tienes tiempo sin ver llegarán de forma inesperada y también podrías enterarte de una ruptura amorosa de alguna amistad cercana, aunque te dé curiosidad el chisme, mantente al margen. Recuerda que lo que no es tuyo, ni te afecta ni te pertenece.

Y si hay gente que solo se ha dedicado a hablar de ti, a obstaculizar tu camino o a inventarte chismes, que se entretengan, tu no estás para andar tirando piedras ni rebajarte al nivel de quienes ladran sin sentido, concéntrate en tu paz, en tu estabilidad y en seguir creciendo, porque el que brilla, molesta… y tú ya estás brillando sin darte cuenta.

ACUARIO

Prepárate porque estos días te van a hacer madurar a la de a fuerzas, una situación que viene se va a encargar de abrirte los ojos y ponerte los pies en la tierra, aunque no te guste a veces necesitas que la vida te dé una cachetada sin manos pa’ que reacciones y dejes de andar cargando con cosas y personas que ya no te sirven pa’ nada.

Bájale al coqueteo por redes sociales, porque en vez de verte interesante o ligador, ya pareces desesperado y sin rumbo, no estás para andar regalando tu energía a cualquiera que te deje el “visto”. Aprende a poner límites, a seleccionar con quién sí y con quién mejor no. Muchas de las personas que te rodean solo te buscan cuando necesitan algo, y luego ni los buenos días te dan.

Haz limpieza, literal y emocional, saca todo lo que te estorba, desde la ropa que ya no usas hasta esa gente que solo te roba paz, no le tengas miedo al cambio ni a quedarte solo un rato, porque solo así vas a poder abrirle la puerta a lo nuevo y bueno que viene.

Tu ánimo andará más cambiante que clima de ciudad fronteriza, pero no te asustes, es parte del proceso, eso sí, evita tomar decisiones importantes mientras estés de malas o con el corazón revuelto, no es buen momento pa’ andar cerrando ciclos ni abriendo nuevos sin pensar, en lo económico, hay una idea de negocio o un proyectito que podría sacarte del apuro y hasta darte para darte un gustito, pero solo si te pones las pilas y le echas ganas de verdad.

PISCIS

Una amistad cercana anda valiendo queso en temas del corazón, y eso podría afectarte más de lo que crees, porque eres bien empático y te echas broncas que ni tuyas son, cuida que ese sufrimiento ajeno no te arrastre emocionalmente ni te saque de tu centro, vas a recibir buenas noticias laborales o un dinerito inesperado que te va a caer como maná del cielo, pero no lo gastes a lo tonto porque no se repite tan fácil.

Hay chance de arrancar un negocio o proyecto con alguien que conocerás pronto, y si lo sabes manejar, te puede dejar buenas ganancias, solo no te apendejes ni dejes todo a la suerte, hay que trabajarle y quitarse la flojera que últimamente te ha tenido en modo zombie, si estás pensando en cambiar de chamba o de rumbo, medítalo bien, no tomes decisiones apresuradas ni por puro coraje.

Visualiza tu meta, traza el camino y no te frenes por lo que digan los demás, tu motor siempre ha sido tu familia, y si ellos están bien, tú te sientes invencible, eso sí, deja de idealizar a la gente, ya te ha pasado que mezclas sentimientos con encuentros casuales y luego ahí andas, bien clavado, sufriendo porque ni te avisaron que solo era un rato, aprende a separar la pasión del corazón, que no todo el que te la deja caer trae buenas intenciones.

La vida se está encargando de ajustar cuentas con aquellos que te lastimaron, tu no te manches las manos, deja que el karma haga su chamba, mientras tanto, enfócate en ti, en crecer, en sanar y en no volver a caer en lo mismo, porque sí, tienes mucho amor para dar… pero también ya aprendiste a quién sí y a quién mejor le cierras la puerta.

ARIES

No te dejes llevar por gente que ni sabe qué hacer con su propia vida pero bien que le gusta opinar de la tuya, aprende a tomar tus propias decisiones y a mandar a volar a quien nomás te mete ideas tontas en la cabeza. Viene un amor del pasado con cara de arrepentido y discurso reciclado, pero aguas, no trae nada nuevo, solo los mismos dolores de cabeza con otro empaque, si ya sanaste, no te me vuelvas a enfermar por andar creyendo que esta vez será diferente.

Tu corazón anda medio golpeado por los fracasos del pasado, pero eso no significa que tengas que convertirte en una piedra sin sentimientos, el karma ya se está encargando de los que te jodieron la existencia, y tú no necesitas ensuciarte las manos, solo seguir brillando con lo que aprendiste.

Si últimamente te ha dado por pensar en alguien que ya no está en tu vida, ponle pausa a ese pensamiento y pregúntate si realmente vale la pena regresar a vivir lo que ya dolió. No todo lo que extrañas merece volver, y tú ya no estás para mendigar migajas emocionales, se vienen cambios importantes, así que abre bien los ojos, porque la vida te va a poner en situaciones donde sabrás quién sí está pa’ ti y quién solo era relleno.

Tu ánimo irá mejorando, pero necesitas ser más astuto para no tropezar con la misma piedra con distinto nombre. Ya no tienes 15 años para seguir cayendo en las mismas tarugadas por amor, abre los ojos y el corazón, pero no los dejes en manos de cualquiera.

TAURO

Ponte trucha con la tragazón, porque si sigues comiendo como si no hubiera mañana, vas a terminar rodando en vez de caminar, estos días podrías subir de peso más fácil que de costumbre, y luego ahí andas llorando frente al espejo, en temas del amor, ten mucho cuidado con quién te enredas, porque siempre acabas dándolo todo y recibiendo nada. Aprende a conocer a la gente antes de aflojar el corazón… o lo demás.

A veces te deprimes porque sientes que no avanzas, pero recuerda que todo tiene su tiempo, échale ganas, aunque no veas resultados de inmediato, porque lo que hoy siembras, mañana te puede dar la sombra que necesitas. Cuida tu salud, sobre todo tus pies y tus pensamientos, porque lo que piensas, lo atraes y últimamente andas llamando cosas negativas sin darte cuenta.

Vienen cambios en tu corazoncito, te vas a volver más cabroncito o cabroncita de lo normal, y eso se debe a las traiciones que viviste en meses pasados, no está mal cuidar lo tuyo, pero tampoco te encierres tanto, un viaje se aproxima y una expareja podría reaparecer con intenciones raras, verás cómo la vida le ha dado su buena revolcada… y no precisamente de las sabrosas.

En salud, podrías tener molestias de garganta o dolores musculares. No te andes desvelando a lo tarugo, tu cuerpo ya no es el de antes, descansa, cuídate y dale chance a tu mente y corazón de recuperarse, recuerda que quien te quiere bien, ni te da dolores de cabeza ni te sube la presión.

GÉMINIS

Aguas con los chismes familiares, porque esta semana parece novela de las nueve: primos metiches, tías chismosas y parientes que no te ven bien pero bien que te vigilan. No caigas en provocaciones, recuerda que quien te quiere mal, siempre va a inventar algo. Tú mantente en tu línea, sonriente, pero con la espada desenvainada.

En el amor, tu percepción sobre ciertas personas va a cambiar de un momento a otro. De repente vas a darte cuenta que los que te gustaban no valen ni el kilo de tortilla, y mejor así, más rápido los mandas al carajo y te enfocas en ti. Ya estuvo bueno de andar invirtiendo tu tiempo en personas que ni siquiera saben lo que quieren.

Tendrás días en los que querrás mandar todo al diablo y desaparecer del mapa. Tranquilo, tranquila… no te cuelgues. Las pruebas no son para quebrarte, son para fortalecerte. Aprovecha esta sacudida emocional para hacer limpieza: sácalo todo, desde lo que te estorba en el clóset hasta la gente que solo estorba en tu vida.

Cuidado con los pensamientos negativos que andas alimentando, porque sin querer puedes estar llamando a la mala racha. Cambia la actitud, enfócate en lo bueno y verás cómo el universo se empieza a alinear. Se vienen nuevas oportunidades tanto en el amor como en los negocios. También habrá chance de viaje familiar que te va a recargar las pilas.

Y sí, podrías tener uno que otro encamamiento casual… pero no le pongas más corazón del necesario. No todo revolcón es amor, y no toda caricia merece recuerdos.

CÁNCER

Aléjate de relaciones prohibidas, porque si esa persona que te mueve el tapete ya tiene dueño o dueña, vas directo al escándalo. Nada más te falta salir en TikTok con la etiqueta de “la otra” o “el amante”. No te metas en camisas de once varas, porque podrías terminar perdiendo cosas materiales… o la paz mental.

Una amistad cercana llegará con chismes de tu ex o de alguien que anda hablando mal de ti. Respira profundo y no te enganches, que si cada ladrido te hace voltear, nunca vas a avanzar. Mejor ignora y sigue brillando, que lo que molesta se nota.

Andarás extrañando mucho a alguien que ya no está en este plano. Estate al tiro porque esa persona podría visitarte en sueños o mandarte una señal que te va a enchinar la piel. Disfruta ese momento, porque será reconfortante y muy especial.

En el presente, una relación con alguien que quieres mucho se va a fortalecer. El cariño mutuo crecerá con los días y podrían convertirse en un equipo muy cabrón si se lo proponen. Si ya tienes pareja, bájale dos rayitas a los celos, que eso de estar cuestionando todo asfixia. Dale su espacio o lo o la vas a perder, y después ni reclames.

Cuida tu salud, sobre todo con la subida de peso, porque andas descuidándote. Un ratito diario de ejercicio te va a ayudar más que todas las quejas juntas. Aprende a mirar a las personas por su corazón, no por lo que aparentan, y así evitarás caer en amores falsos que solo te dejan llorando en la regadera.