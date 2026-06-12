Bill Gates dice ante el Congreso que Jeffrey Epstein intentó utilizar sus infidelidades para presionarlo

El multimillonario Bill Gates declaró ante una comisión del Congreso de Estados Unidos que nunca mantuvo una relación personal con Jeffrey Epstein y que rompió todo vínculo con él cuando no pudo cumplir su compromiso de recaudar fondos para las iniciativas filantrópicas del fundador de Microsoft.

Gates compareció voluntariamente en Washington en una audiencia a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que investiga el caso Epstein.

Se informó que, en el encuentro con los legisladores, Gates nombró a personas influyentes a las que Epstein contactó para pedir fondos.

También se refirió a sus propias infidelidades matrimoniales, al señalar que Epstein estaba al tanto de ellas y las intentó utilizar para presionarlo.

“No tuvo éxito en ese empeño”, dijo Gates, “pero ello ilustra algunas de las técnicas que empleaba para sacar partido de sus interacciones conmigo en beneficio propio”.

Los miembros del comité afirmaron que el testimonio demuestra que Epstein era un “coleccionista de amigos” y que se relacionaba con personas como Gates para “proyectar poder e influencia”.

En su declaración inicial, Gates aseguró que nunca presenció conductas delictivas sostenidas por parte de Epstein ni tuvo indicios de ello.

“Nunca fui a su isla, a su rancho ni a su casa de Florida. Nunca he victimizado a nadie”, subrayó.

“Aunque él pudiera haber intentado fomentar una relación personal, yo nunca estuve interesado en ello y nunca correspondí”.

También dijo que espera que “las víctimas de los delitos de Epstein puedan obtener la justicia que se merecen”.

Departamento de Justicia de EE.UU.: Epstein y Gates aparecen juntos en una imagen sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Miles de menciones

Gates se suma al expresidente Bill Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y otras figuras poderosas que han sido interrogadas por la comisión bipartidista.

En 2019, Epstein se suicidó en una celda mientras esperaba su juicio, mientras que su expareja Ghislaine Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión.

Ella compareció virtualmente ante la comisión en febrero, pero invocó su derecho a negarse a responder preguntas.

Cuando el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó en enero millones de páginas de documentos relacionados con la investigación criminal de Epstein, el nombre de Gates se mencionó miles de veces y apareció en varias fotos junto con el delincuente sexual convicto.

Sin embargo, Gates ha negado cualquier irregularidad, así como haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas de Epstein.

Al iniciar su declaración este miércoles, Gates se hizo eco de una entrevista de principios de este año en la que reconoció que actuó con falta de criterio al conocer a Epstein y que es “una de las muchas personas de las que se arrepiente haber conocido”.

Getty Images: Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años de prisión por ayudar a Epstein a cometer crímenes sexuales.

“Chicas rusas”

Una foto publicada por el DOJ parece mostrar a Gates cerca de una aeronave en presencia del piloto de Epstein. Gates dijo que viajó con Epstein en un jet privado.

Otros documentos incluyen borradores de correos electrónicos atribuidos a Epstein, que contienen afirmaciones no verificadas y polémicas sobre la vida personal de Gates.

Entre ellas se incluyen acusaciones de que Epstein facilitó “citas ilícitas” con “mujeres casadas” para Gates y que el multimillonario habría contraído una infección de transmisión sexual con “chicas rusas”, según indicó Epstein.

También dijo que ayudó “a Bill a conseguir medicamentos” para tratar la enfermedad.

Otro correo electrónico alegaba que Gates intentó dar “a escondidas” a su entonces esposa Melinda antibióticos para protegerla de la misma infección.

Gates niega estas acusaciones, pero admitió haber tenido aventuras con dos mujeres rusas.

“Epstein estaba tratando de utilizar información sobre mis infidelidades, además de muchas mentiras que añadió, para presionarme a volver a colaborar con él”, dijo Gates en su declaración inicial.

“Callejón sin salida”

La relación entre ambos comenzó en 2011, tres años después de que Epstein fuera condenado en Florida por dos delitos de incitación a la prostitución, y se intensificó a medida que discutían una posible recaudación de fondos para la iniciativa de salud global de Gates, según explicó el multimillonario al comité.

Gates dijo que dejó claro desde el principio que Epstein nunca desempeñaría ningún papel en el trabajo de su fundación ni recibiría compensación alguna.

En una declaración ante la prensa sobre la audiencia de este miércoles, el líder demócrata del comité, Robert García, dijo: “Gates era consciente de que Jeffrey Epstein podía ser condenado por un crimen atroz y siguió interactuando con él para buscar fondos para su fundación”.

Gates declaró ante la comisión que en 2014, después de que Epstein reuniera a un grupo que describió como posibles donantes, se dio cuenta de que “nuestras conversaciones previas, que deberían haberse traducido en un apoyo filantrópico significativo, eran un callejón sin salida”.

Añadió que estaba claro que nadie del grupo estaba interesado en seguir adelante.

“En ese momento, llegué a la conclusión de que Epstein nunca cumpliría sus promesas”, explicó. “Le dije que no seguiríamos adelante y dejé de comunicarme o reunirme con él”.

Getty Images: Bill Gates dijo que Epstein intentó presionarle con sus infidelidades a su exesposa Melinda.

Respuestas evasivas

Los demócratas del comité afirmaron que Gates facilitó los nombres de las personas que Epstein había reunido, pero no los hicieron públicos.

Uno de los miembros republicanos del comité, Tim Burchett, señaló que las preguntas fueron “muy intensas” y que Gates había sido evasivo en sus respuestas.

“Sin embargo, para mí está bastante claro que Epstein era un coleccionista de amigos. Simplemente le gustaba rodearse de gente importante, hacerse fotos con ellos y pasar el rato con ellos, y creo que así es como los atraía”, dijo Burchett.

También les dijo a los periodistas que Gates parecía “abatido para ser un tipo que vale varios miles de millones”.

García y otros demócratas del comité dijeron que Gates había hablado sobre los borradores de los correos electrónicos de Epstein e insistió en que nunca le había presentado mujeres, niñas ni menorres de edad.

“Algunas de sus respuestas nos muestran que muchos de los hombres que se relacionaron con Jeffrey Epstein solo vieron lo que querían ver en sus interacciones”, señaló la demócrata Emily Randall.

Gates dijo al personal de su fundación en febrero que estaba al tanto de un “asunto de 18 meses” que había limitado los viajes de Epstein, pero que no investigó adecuadamente sus antecedentes.

Los legisladores interrogaron a Gates sobre cuán plausible era que él, siendo uno de los titanes en el ámbito de la información, desconociera los detalles de los antecedentes de Epstein, incluidos hechos que ya eran de dominio público.

Con información adicional del corresponsal jefe en América del Norte, Gary O’Donoghue.

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