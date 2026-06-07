5 aplicaciones para seguir el Mundial 2026: todas son gratis

Con 48 selecciones participantes y un calendario más extenso que en ediciones anteriores, seguir cada partido del Mundial 2026 será un desafío para todos los aficionados que no quieran perderse ningún detalle. Afortunadamente, existen aplicaciones gratuitas para teléfonos y tablets que te guían durante todo junio y julio.

Resultados en tiempo real, alertas de goles, estadísticas avanzadas y las últimas noticias del campeonato, son cinco de las opciones más populares para vivir la Copa del Mundo desde cualquier lugar.

Te mostramos una lista de las aplicaciones más fiables y efectivas para seguir el Mundial 2026. Y lo mejor de todo: son gratuitas y fáciles de descargar.

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5 apps gratuitas para el Mundial 2026

1. FIFA+: oficial del torneo

La plataforma oficial de la FIFA se perfila como una de las herramientas más completas para seguir la Copa del Mundo.

A través de FIFA+, los usuarios pueden consultar calendarios, grupos, posiciones, estadísticas y noticias relacionadas con todas las selecciones participantes. Además, en algunos países ofrece acceso a contenido audiovisual exclusivo, entrevistas, programas especiales y resúmenes de los encuentros.

Uno de sus mayores atractivos es el centro de partidos en vivo, donde se actualizan constantemente los eventos más importantes de cada encuentro.

2. Flashscore

Entre los aficionados al deporte, Flashscore se ha ganado una reputación por la rapidez de sus actualizaciones.

La aplicación destaca por enviar alertas prácticamente instantáneas cuando se produce un gol, una expulsión o cualquier incidencia relevante. Durante el Mundial 2026, esto permitirá a los usuarios mantenerse informados incluso cuando no puedan ver los partidos.

Además de la Copa del Mundo, la plataforma ofrece cobertura de miles de competiciones deportivas alrededor del planeta, lo que la convierte en una herramienta útil durante todo el año.

3. FotMob

Quienes disfrutan examinando alineaciones, estadísticas y rendimiento individual encontrarán en FotMob una de las aplicaciones más completas.

La plataforma ofrece información detallada sobre cada partido, incluyendo formaciones tácticas, mapas de calor, calificaciones de jugadores y datos de posesión, remates y pases completados.

También incorpora una sección de noticias que permite seguir la actualidad de las selecciones nacionales y de las principales figuras del torneo.

4. Sofascore

Esta aplicación proporciona estadísticas en directo, gráficos de rendimiento, mapas de calor y puntuaciones actualizadas de cada futbolista mientras se desarrolla el partido.

Otra de sus ventajas es la posibilidad de personalizar notificaciones para seguir selecciones específicas o recibir alertas únicamente de determinados encuentros. Para quienes disfrutan interpretando datos más allá del marcador, es una herramienta especialmente útil.

5. GoalAlert

GoalAlert está diseñada para quienes quieren saber exactamente qué ocurre con sus equipos favoritos sin necesidad de revisar constantemente otras plataformas.

Su principal fortaleza son las notificaciones configurables. Los usuarios pueden elegir qué selecciones seguir, activar alertas para determinados partidos y recibir avisos sobre goles, alineaciones confirmadas, inicio de los encuentros y resultados finales.

Gracias a su diseño sencillo y ligero, suele funcionar con rapidez incluso en dispositivos que no cuentan con grandes recursos.

Para tomar una decisión correcta sobre qué aplicación descargar, la respuesta depende de tus necesidades de información sobre el Mundial 2026. FIFA+ destaca por ser la plataforma oficial del torneo, mientras que Flashscore y GoalAlert sobresalen por la velocidad de sus notificaciones.

Por su parte, FotMob y Sofascore ofrecen una experiencia más enfocada en estadísticas y análisis detallados.

Todas son muy buenas y confiables, así que aprovéchalas al máximo, e incluso puedes combinar sus usos.

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