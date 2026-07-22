Juicio político a secretario Mullin por asesinatos de ICE, exigen Voto Latino y 50 organizaciones

Voto Latino y 50 organizaciones interreligiosas, de derechos humanos, empresariales, de inmigración, veteranos y de derechos civiles, enviaron una carta al Congreso exigiendo la presentación inmediata de artículos de juicio político o ‘impeachment’ al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, por el asesinato de inmigrantes.

Las organizaciones exigen una investigación exhaustiva del Congreso sobre la gestión del secretario Mullin que incluya las muertes de personas en centros de detención, los tiroteos perpetrados por agentes del Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), “y otros actos de violencia cometidos por el DHS durante su mandato”.

La exigencia a congresistas se justifica por el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, un padre de familia que recibió disparos de agentes durante una parada de tráfico el 7 de julio de 2026, así como el asesinato de Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años con autorización para trabajar en Estados Unidos, quien recibió disparos de agentes del ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026.

“Dos hombres latinos han muerto con una semana de diferencia, asesinados por la misma agencia que ha desatado el caos en nuestros barrios”, declaró Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino. “Cuando asumió la dirección del Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Mullin intentó desvincularse de los abusos de su predecesora, Kristi Noem. Pero en los últimos cuatro meses, ha quedado claro que Mullin no es diferente, sino que está exacerbando los peores impulsos de la agencia”.

Además de las muertes de Salgado Araujo y de Durán Guerrero, la carta detalla otras violaciones de derechos documentadas bajo el liderazgo Mullin, incluida la obstrucción a la supervisión del Congreso en el Centro de Detención Delaney Hall en Nueva Jersey, “donde el DHS restringió las visitas y empleó gas lacrimógeno, gas pimienta y porras contra detenidos y activistas que investigaban huelgas de hambre, hacinamiento y una muerte bajo custodia”.

La misiva fue enviada al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Louisiana) y al líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries (Nueva York), ya que un proceso de ‘impeachment’ inicia en esa Cámara.

También se envió la carta al republicano Jim Jordan (Ohio), presidente del Comité Judicial, y al demócrata Jamie Raskin (Maryland), miembro demócrata de mayor rango en ese comité; así como al republicano Andrew Garbarino (Nueva York), presidente del Comité de Seguridad Nacional, y al demócrata Bennie Thompson (Mississippi), miembro de alto rango de tal comité.

Desacato del DHS de órdenes judiciales

Los activistas destacan que bajo Mullin, el DHS ha entrado en desacato de al menos 100 órdenes judiciales federales, además de recordar la negativa del propio secretario –durante su comparecencia ante el Senado en junio de 2026–, a comprometerse con el cumplimiento de esas órdenes.

“Separación masiva de familias: más de 205,000 niños han perdido a uno de sus padres por detención desde que la administración asumió el cargo, incluyendo 145,000 niños ciudadanos estadounidenses y más de 22,000 con ambos padres detenidos”, recuerdan las organizaciones.

A eso se suma el aumento de las muertes bajo custodia de ICE con 21 fallecimientos en 2026, ocho de las cuales ocurrieron desde que Mullin asumió el cargo en marzo.

“Instamos a todos los líderes mencionados en esta carta a que la traten con la urgencia que requiere”, añadió López. “Hay vidas en juego, y cada día de inacción es un día más de destrucción para las familias”.

Los defensores también alertan sobre la ampliación de la infraestructura de detención familiar en Texas, Arizona, California y Luisiana, incluida una instalación con capacidad para 528 familias y niños ubicada junto a un centro de vuelos de deportación.

Voto Latino también hizo un llamado a la población a sumarse a la campaña “Una muerte es suficiente”, firmando una petición en MullinMustGo.com, para exigir que el actual titular del DHS sea retirado.

“El Congreso debe actuar, y nuestra comunidad no guardará silencio hasta que se vaya”, indicó López.

Hasta ahora, las autoridades federales culpan a los inmigrantes que murieron recientemente a manos de ICE, como incluso lo indicó el zar de la frontera, Tom Homan.

Entre las organizaciones firmantes están el Center for Gender & Refugee Studies, el Center for Law and Social Policy, la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Democracy Power Project, Hispanic Federation, Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), Latino Victory Project, Mi Familia Vota, Poder Latinx y UnidosUS Action Fund.

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