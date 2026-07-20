Tom Homan afirma que inmigrantes fallecidos “estarían vivos” si hubieran cooperado con agentes de ICE

El zar de la frontera de la Casa Blanca aseguró que las personas que murieron en recientes encuentros con agentes migratorios habrían evitado un desenlace fatal si hubieran obedecido las órdenes de las autoridades. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza por parte de ICE y la política migratoria de la administración Trump.

Las declaraciones del zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, volvieron a colocar en el centro de la discusión nacional la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que afirmara que los migrantes fallecidos durante recientes operativos “hoy estarían vivos” si hubieran acatado las instrucciones de las autoridades.

Durante un encuentro con periodistas en Washington, Homan sostuvo que la cooperación con los agentes debe ser la primera respuesta de cualquier persona durante un operativo policial o migratorio, independientemente de que posteriormente pueda impugnar las acciones de las autoridades por la vía legal.

“Lo único que tenían que hacer era cooperar con la autoridad. Si consideran que se violaron sus derechos, pueden acudir a los tribunales, presentar una demanda o recurrir a organizaciones civiles. Pero con la autoridad siempre se coopera”, expresó el funcionario.

Las declaraciones se producen mientras continúan las investigaciones por varios incidentes recientes en los que migrantes murieron durante encuentros con agentes federales, hechos que han provocado cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles y legisladores demócratas.

"Si no obedecen, si no colaboran y dejan de resistirse, va haber más derramamiento de sangre del ICE, así que cierren la boca y no se quejen cuando el ICE hace cumplir la ley."



Tom Homan, jefe de deportaciones de la Casa Blanca, amenazó con más "derramamiento de sangre" de su? pic.twitter.com/Rvxl12ra4m — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) July 19, 2026

Casos recientes mantienen bajo escrutinio a ICE

Entre los hechos más recientes figura la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y del colombiano Johan Durán, quienes fallecieron tras recibir disparos de agentes de ICE durante distintos controles de tráfico realizados en Texas y Maine. A esos casos se suma la muerte de otro migrante ocurrida en Florida, donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un camión durante un operativo migratorio.

Las investigaciones sobre estos casos continúan abiertas, mientras diversos sectores han solicitado mayor transparencia en las actuaciones de los agentes federales y la implementación obligatoria de cámaras corporales durante los operativos.

Sobre este punto, Homan manifestó su respaldo a que todos los agentes de ICE porten cámaras, al considerar que las grabaciones ayudarán tanto a documentar los procedimientos como a proteger a los oficiales frente a denuncias. El funcionario aseguró que la medida contribuirá a que la ciudadanía conozca las condiciones en las que trabajan los agentes y afirmó que, en la mayoría de los casos, el material audiovisual termina respaldando la actuación de las fuerzas del orden.

Border Czar Tom Homan: "I said this a year ago; if the hateful rhetoric doesn't stop, there will be bloodshed. Unfortunately I was right. It's not over yet…I'm afraid that we're going to bury an ICE agent." pic.twitter.com/hOChgBKl8p — CSPAN (@cspan) July 20, 2026

Homan denuncia amenazas contra agentes migratorios

Durante su intervención, el funcionario también denunció el incremento de amenazas dirigidas contra personal de ICE y afirmó que la situación ha modificado incluso su vida cotidiana. Homan señaló que necesita un equipo de seguridad para realizar actividades tan comunes como acudir a una tienda debido a los riesgos derivados de su labor al frente de la política migratoria de la Casa Blanca.

Asimismo, defendió a los agentes migratorios al recordar que también tienen familias que enfrentan las consecuencias del clima de confrontación política.

“Los agentes de ICE también son madres y padres. No solo se ataca a los oficiales, también a sus esposas, esposos e hijos”, afirmó. Las declaraciones llegan en un momento en que la administración del presidente Donald Trump mantiene una estrategia de endurecimiento migratorio, con un incremento en los operativos de detención y deportación, mientras organizaciones de derechos humanos continúan cuestionando el uso de la fuerza y las condiciones en que se desarrollan algunos procedimientos.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha ofrecido información adicional sobre los casos específicos mencionados por Homan ni sobre el avance de las investigaciones.

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