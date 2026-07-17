Agente de ICE que mató a colombiano en Maine fue señalado por violencia y problemas de salud mental

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, en Maine, tenía antecedentes de comportamiento preocupante y acusaciones de violencia familiar, según testimonios de familiares y documentos judiciales obtenidos por AP.

El caso ha generado críticas sobre los procesos de selección dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras la administración del presidente Donald Trump impulsa una ampliación de las operaciones contra inmigrantes en Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, el agente identificado como David Brouillette, de 37 años, es un veterano del Ejército que habría enfrentado problemas de salud mental desde su juventud. Familiares cercanos señalaron que tenía diagnósticos psiquiátricos y que existían episodios de comportamiento agresivo.

Los documentos judiciales, según la agencia, muestran que una de sus exparejas presentó solicitudes de órdenes de protección en las que denunció presuntos episodios de abuso físico y verbal contra ella y sus hijas. En uno de los escritos, la mujer señaló que Brouillette necesitaba tratamiento por problemas relacionados con estrés postraumático y depresión.

ICE defiende actuación de su agente

El tiroteo ocurrió en la ciudad de Biddeford, Maine, cuando Durán Guerrero se encontraba dentro de su vehículo. El DHS afirmó que el automóvil intentó escapar y que el agente disparó al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.

“El vehículo intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma”, indicó el departamento en una declaración citada por la agencia.

ICE no confirmó oficialmente la identidad del agente involucrado. La portavoz Lauren Bis señaló que la agencia “nunca confirmará ni negará los intentos de revelar la identidad de sus agentes del orden” y aseguró que el oficial cuenta con experiencia y capacitación en uso de la fuerza.

Familiares de Brouillette dijeron al medio citado que él les aseguró que actuó en defensa propia y que consideraba el tiroteo como un hecho justificado.

Veterano del Ejército y nueva carrera dentro de ICE

Según los registros militares citados por la misma agencia, Brouillette sirvió en el Ejército de Estados Unidos y fue desplegado en Afganistán entre 2012 y 2013. Después de abandonar las fuerzas armadas, trabajó en áreas relacionadas con seguridad, prisiones y servicios públicos antes de incorporarse a ICE.

Sus familiares cuestionaron que pudiera obtener una posición con acceso a armas y autoridad policial debido a sus antecedentes emocionales y familiares.

La investigación también señala que al menos 10 personas han muerto en encuentros con agentes migratorios desde el inicio de la nueva ofensiva de deportaciones impulsada por Trump.

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