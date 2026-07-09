Familia de inmigrante que ICE mató en Houston no logra recuperar su cuerpo y enfrenta agresiones

La familia de Lorenzo Salgado Araujo no ha podido recuperar el cuerpo del inmigrante que murió bajo custodia de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido a que su esposa es indocumentada, por lo que uno de los hijos evalúa cómo hacerlo.

“Lamentablemente, ella es indocumentada, y estamos trabajando con la familia y con abogados para obtener un poder notarial para que Ronaldo pueda ir a reclamar la vida de su padre. No nos lo han puesto fácil. Se lo han puesto muy, muy difícil a la familia”, expresó Juan Proaño, director de Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Ronaldo, uno de los tres hijos de Lorenzo, estaría presente en una conferencia virtual sobre el caso, pero Proaño indicó que no pudo ante el estrés de la situación, además de revelar que la familia ha recibido también agresiones en redes sociales.

“Vio muchos mensajes y discursos de odio contra su padre”, lamentó Proaño. “También recibió mensajes de texto que afirmaban que su padre merecía ese trato y que merecía que le dispararan y lo separaran de su familia. Por eso, ahora estamos llamando y exigiendo la entrega del cuerpo de Lorenzo Salgado Araujo”.

Proaño indicó que las autoridades federales tardaron 24 horas en revelar que el inmigrante –que llevaba 35 años viviendo en EE.UU.– había muerto tras su encuentro con agentes migratorios en Houston, Texas.

Agregó que cuando lo llevaron al hospital le quitaron sus identificaciones, por lo que fue admitido como un desconocido.

“Esto desencadenó una serie de problemas, una serie de obstáculos adicionales que la familia ha tenido que superar, empezando por el hecho de que han tenido que obtener información biométrica de su familia para confirmar su identidad”, explicó. “Sabían desde el principio que se trataba de Lorenzo. No confirmaron su fallecimiento hasta más de 24 horas después del incidente y el tiroteo”.

La muerte de Lorenzo ocurrió el martes pasado por la mañana, luego de que fuera interceptado por agentes de ICE tras recoger a sus trabajadores, poco después de las 6 a.m. La autoridad reclama que Lorenzo utilizó el vehículo en su contra. Los hechos ocurrieron en East End de Houston, cerca de Magnolia Park.

Familiares de Lorenzo Salgado Araujo, asesinado por ICE, durante una conferencia de prensa el miércoles 8 de julio de 2026 en Houston, mientras sostienen fotografías familiares. Crédito: David J. Phillip | AP

En busca de una autopsia independiente

La familia busca recuperar el cuerpo para darle digna sepultura a Lorenzo, además de que se pueda realizar una autopsia independiente que explique el motivo de su fallecimiento.

“Merece un funeral digno, tiempo suficiente para que la familia guarde luto”, agregó Proaño. “Además, estamos haciendo los trámites necesarios para programar una autopsia independiente, al margen de lo que la ciudad pueda hacer con el cuerpo”.

Para lograr una investigación justa e independiente de la que realiza el FBI, los defensores de la familia pidieron a las autoridades locales preservar todas las pruebas, grabaciones de la cámara corporales, de los vehículos, los registros oficiales, las fotografías, sobre el incidente.

Las organizaciones, apoyadas con el activista y creador de contenido Carlos Eduardo Espina, están impulsando la recolección de firmas para presionar por una investigación justa e independiente. Hasta el momento se han sumado casi 135,000 firmas, en apenas dos días.

Piden retorno de las pertenencias personales

La familia también exige la devolución de las pertenecias de Lorenzo Salgado Araujo, incluido su equipo de trabajo, el cual vale miles de dólares.

“También solicitamos la devolución de sus pertenencias personales, incluyendo su vehículo y equipo, su billetera, todos sus objetos personales, el vehículo y el equipo, que representan miles de dólares para su pequeña empresa, de la cual dependen sus empleados”, agregó Proaño.

La familia creó una cuenta de GoFundMe que ha recaudado más de $250,000 dólares, “para cubrir los gastos funerarios y legales, y para apoyar a la esposa, quien se ha quedado sin el único sostén de su familia” agregó Proaño.

En la conferencia virtual participaron representantes de la coalición Hector Sanchez Barba, president y director de Mi Familia Vota; Janet Murguia, presidente y directora de UnidosUS Action Fund, y Katharine Pichardo, presidente y directora de Latino Victory Project.

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