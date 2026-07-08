México anuncia acciones legales tras muerte de inmigrante durante operativo de ICE en Houston

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno impulsará nuevas acciones jurídicas para responder a la muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo realizado en Houston, Texas.

La mandataria afirmó que México buscará ir más allá de las protestas diplomáticas para exigir responsabilidades en casos de presunta violencia contra connacionales en Estados Unidos. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará una estrategia legal que complementará las gestiones diplomáticas y las acciones emprendidas ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y de lo que planteamos en la CIDH, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”, afirmó la presidenta al referirse al caso. La mandataria sostuvo que las autoridades estadounidenses han respondido a las notas diplomáticas enviadas por México en incidentes anteriores, pero consideró necesario fortalecer la respuesta institucional ante lo que calificó como una nueva muerte de un connacional relacionada con operativos migratorios.

Once again, we are witnessing the devastating consequences of ICE brutality and the lack of accountability in immigration enforcement.



Lorenzo Salgado Araújo was more than a name in a report. He was a husband, a neighbor, and a valued member of his community.



Our communities? — Jessica Ramos (@jessicaramosqns) July 8, 2026

México busca fortalecer su respuesta legal

Sheinbaum aseguró que las medidas que prepara su administración tendrán un enfoque jurídico, aunque evitó ofrecer detalles sobre los recursos que serán presentados por la Cancillería. La presidenta argumentó que muchos mexicanos detenidos por autoridades migratorias trabajan en Estados Unidos y fueron contratados por empresas estadounidenses, por lo que consideró que la falta de documentos migratorios no debe derivar en el uso de la fuerza o en situaciones que pongan en riesgo su vida.

“Su única falta es no tener papeles”, expresó la mandataria, quien insistió en que los migrantes deben recibir un trato digno y con pleno respeto a sus derechos humanos. El anuncio ocurre en medio de la creciente preocupación del gobierno mexicano por los fallecimientos de connacionales relacionados con centros de detención y operativos migratorios en Estados Unidos, un tema que ha generado reclamos diplomáticos en los últimos meses.

On July 7, 2026, at approximately 6:50 AM CT, ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop as part of a targeted enforcement operation to arrest an illegal alien. The driver of the vehicle, Lorenzo Salgado Araujo?an illegal alien from Mexico?attempted to evade arrest.? https://t.co/2TWG3GuOr9 — Homeland Security (@DHSgov) July 7, 2026

ICE sostiene que el agente actuó en defensa propia

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lorenzo Salgado Araujo fue localizado durante un operativo migratorio el martes en Houston. Según la versión oficial estadounidense, el ciudadano mexicano ignoró las órdenes de detenerse y utilizó su vehículo para intentar embestir a uno de los agentes federales. El DHS indicó que el agente disparó su arma al considerar que actuaba en defensa propia. Posteriormente, el vehículo de Salgado Araujo chocó contra una unidad de ICE y el mexicano fue trasladado a un hospital, donde falleció a consecuencia de las heridas.

Un portavoz del gobierno estadounidense reiteró que el agente respondió ante una amenaza inmediata y sostuvo que el vehículo fue utilizado como un arma durante el incidente.

Otra persona ha sido baleada y asesinada por un oficial de ICE, esta vez en Houston. El señor Salgado Araujo debería seguir vivo, con su comunidad y sus seres queridos. Exigimos una investigación independiente, imparcial y transparente ?y rendición de cuentas? ¡ahora! ICE no hace? https://t.co/YHK5OEpTB3 — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) July 8, 2026

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron una investigación independiente sobre lo ocurrido. Amnistía Internacional publicó un mensaje en la red social X en el que afirmó que Salgado Araujo “debería seguir vivo” y exigió una investigación imparcial, transparente y con rendición de cuentas.

El caso se suma a otros incidentes que han provocado tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia migratoria. De acuerdo con datos citados por el gobierno mexicano, al menos 16 ciudadanos mexicanos han muerto en centros de detención de ICE desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria y el incremento de los operativos de detención en distintas ciudades del país.

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