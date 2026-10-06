California puso a prueba cuatro cámaras y detectó 100,000 infracciones en solo 10 días

El programa de cámaras de velocidad en Malibu fue postergado después de registrar una cantidad inesperada de conductores que superaron los límites. Las sanciones podrían llegar hasta $500.

Un programa piloto de cámaras de velocidad en California registró aproximadamente 100,000 infracciones en apenas 10 días, una cifra que sorprendió a las autoridades y llevó a la ciudad a retrasar el inicio formal del sistema.

La prueba se realizó en Malibu, donde cuatro cámaras fueron instaladas para controlar la velocidad de los vehículos en sectores de Pacific Coast Highway. La mayoría de las infracciones se detectó en el este de la ciudad.

Aunque los dispositivos comenzaron a funcionar y algunos conductores pudieron ver los flashes al pasar, las infracciones registradas durante la prueba todavía no generaron multas ni sanciones.

¿Por qué se retrasó el programa?

El período de advertencias estaba previsto para comenzar después de la prueba, pero la ciudad decidió postergarlo para analizar los patrones de tránsito y estudiar por qué tantos conductores superaron los límites de velocidad.

Las autoridades indicaron que necesitan realizar ajustes en la instalación de las cámaras y completar estudios en zonas como Carbon Canyon y Tuna Canyon antes de iniciar el sistema de manera oficial.

Por el momento, las cámaras no están emitiendo advertencias ni citaciones, no consultan la información de los conductores en el Departamento de Vehículos Motorizados de California y no aplican medidas de control.

¿Cuánto costarán las multas?

Cuando el sistema comience a emitir sanciones, las multas se aplicarán de manera gradual según la cantidad de millas por hora que el conductor supere el límite establecido:

Entre 11 y 15 millas por hora por encima del límite: $50 .

. Entre 16 y 25 millas por hora: $100 .

. 26 millas por hora o más: $200 .

. 100 millas por hora o más: $500.

Las multas comenzarán a aplicarse a partir de las 11 millas por hora por encima del límite de velocidad.

¿La infracción afectará la licencia o el seguro?

Según la información difundida por la ciudad, las multas no sumarán puntos en la licencia de conducir ni provocarán un aumento del seguro del vehículo.

El programa también contempla medidas de privacidad para proteger la información de los conductores. Los fondos recaudados se destinarán a cubrir los costos del sistema y a financiar actividades de seguridad en Pacific Coast Highway.

La ciudad indicó que informará periódicamente sobre el funcionamiento del programa y los resultados obtenidos.

Qué deben saber los conductores

Las 100,000 infracciones fueron registradas durante una prueba y no significan que 100,000 conductores hayan recibido una multa. La ciudad aclaró que no se emitieron citaciones durante ese período.

Sin embargo, el resultado anticipa el impacto que podría tener el sistema una vez que comience a funcionar oficialmente. Los conductores que circulen por Malibu deberán prestar especial atención a los límites de velocidad, especialmente en Pacific Coast Highway y en las zonas donde se instalaron las cámaras.

La ciudad todavía no confirmó una nueva fecha definitiva para el inicio del período de advertencias. El programa continuará bajo evaluación mientras las autoridades revisan los patrones de tránsito y realizan modificaciones técnicas.

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