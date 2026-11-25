Una donación de $300 millones de dólares apareció de manera repentina en la cuenta bancaria del Servicio de Parques Nacionales (NPS) de la cual se toma el dinero necesario para llevar a cabo los proyectos de renovación de Washington D.C. exigidos por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con un informe divulgado por el diario New York Times, en septiembre se registró un movimiento inusual y sorpresivo en la cuenta inicialmente creada para recibir donaciones destinadas a parques nacionales, pero de la cual se han extraído recursos para financiar la remodelación e infraestructura en la capital del país.

Sin definirse todavía quién está detrás, como por arte de magia, aparecieron $300 millones de dólares.

El donante de la enorme suma de dinero tampoco ofrece ni un sólo detalle sobre el objetivo particular que persigue.

De hecho, nadie en la Casa Blanca se ha dado a la tarea de aclarar la procedencia del millonario monto, así como tampoco en qué se piensa gastar.

We're trying to solve a $300 million mystery. Who gave a huge influx of cash in September to the fund backing @realDonaldTrump's projects in Washington?https://t.co/iEX8SMXb96 — David Fahrenthold (@Fahrenthold) November 25, 2026

Por la exorbitante cantidad prácticamente cubriría cerca del monto que inicialmente se dijo costaría el Salón de Baile de la Casa Blanca cuando fue presentado dicho proyecto.

El punto es que, en su momento, para reunir los $330 millones de dólares con los cuales se garantizaba la colosal obra arquitectónica y de refinada decoración a la altura de las cortes europeas, se requirió el apoyo de cerca de 20 compañías multinacionales, cuyos líderes a cargo asumieron el compromiso de contribuir con una parte proporcional de dinero para cubrir la cantidad mencionada.

Con respecto a los $300 millones de dólares recientemente registrados en la cuenta del NPS, nadie en la Casa Blanca se atreve a emitir algún tipo de comentario, al menos todavía.

Sin embargo, por imponente que suene, ese dinero únicamente alcanzaría para cubrir la cuarta parte de los gastos proyectados para realizar todo el proceso de embellecimiento de la capital del país.

Será hasta dentro de algunos días cuando se conozca la procedencia de la generosa suma de dinero ingresada a las arcas del NPS.

Sigue leyendo:

• Donald Trump decidió agregarle un millonario helipuerto a la Casa Blanca

• Donald Trump remodeló un histórico baño de la Casa Blanca porque no le agradaba su diseño

• Hasta $600 millones de dólares se eleva el costo del Salón de Baile de la Casa Blanca, revela informe